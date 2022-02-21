【抗疫支援】阿里巴巴旗下公司菜鳥網絡安排車輛　協助運送捐贈物資【不斷更新】

▲ 市民排隊強檢情況。（林宇翔攝）

本港新冠疫情嚴峻，為本港醫療系統帶來沉重壓力。不同企業宣布向香港捐款，用於抗疫物資採購。

【16:20】

阿里巴巴集團旗下物流產業互聯網公司菜鳥網絡，今日宣佈免費開放其香港國際進口倉的一萬平方英尺場地，用於內地支援抗疫物資調撥，並會安排物流車向香港各區域配送抗疫物資。

菜鳥網絡指，已在香港建成倉配網絡，可為本地居民提供綜合物流服務公司將與「全港社區抗疫連線」合作，協助運送社會各界捐贈的物資，維期一個月，亦會根據香港抗疫實際情況，調整義務服務時間。

【12:15】

恒生銀行捐贈港幣1,000 萬元推出「抗疫同恒」計劃，包括購買15萬劑新型冠狀病毒快速測試，75萬個口罩及消毒用品等防疫物資，先轉贈予 25,000 個長者及基層家庭，以及將 5,000 劑快速測試捐贈予派送膳食及在社區照顧有需要和獨居長者的前線人員。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組