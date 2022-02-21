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【寒流襲港】Johnny搞笑分享光速沖涼法　儲水式熱水爐3分半鐘沖涼策略

休閒消費 17:07 2022/02/21

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

拍攝ViuTV劇集《IT狗》中受人關注的「Johnny仔」，搞笑分享《儲水式熱水爐3分半鐘沖涼策略分享》。

本港近日再次轉冷，市區跌至約8度，儲水式熱水爐是冬天最大敵人。近日拍攝ViuTV劇集《IT狗》中受人關注的「Johnny仔」一角的鄧子超（小B），近日於社交媒體搞笑分享《儲水式熱水爐3分半鐘沖涼策略分享》，教大家如何利用3分半鐘洗澡！

鄧子超（小B）分享儲水式熱水爐3分半鐘沖涼策略！（圖片來源：鄧子超IG）

相信使用儲水式熱水爐的大家，對於這幾天溫度驟降都感到十分頭痕，今日（21日）鄧子超（小B）於Instagram發文——《儲水式熱水爐3分半鐘沖涼策略分享》，他指「頭30秒時間必須濕個頭同身，並搽上沐浴露、洗頭水。」之後就要用一分鐘時間把頭轉洗好「記住唔好浪費熱水，由得啲水由頭流到落腳指尾」，再利用2分鐘時間洗好身體「最後9秒9抺乾淨，再著衫」。

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不少網民都感同身受，還搞笑留言：「是否新設冬奧項目黎⋯⋯？」、「點解我會睇到喊」，更有網民稱儲水式熱水爐為「處死式熱水爐」，直指這個沖涼策略只限於短髮男性適用，不過亦有使用儲水式熱水爐超過十年的網民分享自身經歷：「其實開細啲水，唔好一次過用盡啲水，照洗全身沖埋身洗頭都夠用（男），女仔就忟水啲，但快手啲一般都沖到，同埋安全起見，煲好水就熄電掣，唔好比佢沖沖下又入水煲水，會減低漏電風險。

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記者：蕭雅文

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