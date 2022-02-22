【新冠肺炎】爸爸堅持重用「隔夜口罩」　港男發文求救網民齊獻計

▲ 爸爸堅持重用「隔夜口罩」，港男發文求救網民齊獻計。

本港第五波疫情嚴峻，單日確診數字屢創新高，市民紛紛加強防疫。不過，近日有網民分享，指父親平日回家後都會將口罩收起，打算翌日重用，即使多次勸告仍無效，遂在網上發文求救。

該名網民於香港討論區以「點樣可以有效地叫屋企人唔好？」為題發文，表示自己的爸爸平時下班回家都會將口罩收入口罩套，打算翌日重用，爸爸稱「冇去過邊同埋冇乜見過人就想留返個口罩第二日再用」，樓主多次勸告爸爸「唔好慳口罩，每日用完要掉」，但對方依然不理會，令他惟有在網上發文求助。

有咩方法可以有效咁令到阿爸唔好再重用口罩？

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帖文引起熱議並吸引不少網民留言，有人建議「買啲唔同款嘅靚口罩，等佢唔同款日日換」、「你可以直接幫佢掉咗個舊口罩」、「佢一入屋，即沒收佢口罩及拋棄」、「整濕佢咪唔用得囉」。

亦有網民表示，「或者同佢講而家疫情比之前嚴重咗，叫佢加個日棄口罩打底先，再加埋政府派嗰個口罩齊用」。樓主回覆，「我家下就係同我老竇講掂咗，叫佢戴一個薄嘅口罩喺底，面頭再戴一個，佢話好啦，希望佢真係做」。

眼科醫生林順潮教自製高效能口罩

因應本港第五波疫情持續，坊間出現不少增強防疫的資訊。選委界立法會議員林順潮在日前上載短片，以簡單方法製作高效能口罩為內容，教導市民選擇及正確配戴口罩。

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責任編輯：羅嘉欣