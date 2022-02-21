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【新冠肺炎】200部抗疫小巴投入服務前大清潔　政府安排休憩處作專門用膳場地

社會 12:36 2022/02/21

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業界今早為抗疫小巴噴灑光觸媒消毒塗層。（冼偉倫攝）

200部抗疫小巴今日（21日）起投入服務，專門接載無症狀確診者到隔離設施。為保安心，小巴業界今早為抗疫小巴噴灑光觸媒消毒塗層，消防處亦已向司機簡介必需保護措施。

抗疫專屬的士推出之初，部份的士司機被發現隨處脫口罩談話和進食，公共巴士同業聯會主席黃良栢指，政府已安排葵涌4號停車場休憩處作為司機用膳和休息的地方，降低傳染風險。

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當有輕症或無症狀確診者需要送到隔離設施，消防處會負責分流，並通知抗疫巴士屬會及司機，再聯繫確診人士。

每輛小巴只會接載確診者及其家人，送抵隔離設施後，將會有衞生署或民安隊指示確診者前往隔離設施，期間小巴司機將不會與確診者有任何直接接觸。另外，確診者將會乘坐於抗疫巴士的最後排，及將所有車廂內的車窗打關。

所有抗疫巴士司機，均會穿上整套防護衣物及防疫頭罩，每名司機於出發前均需要進行快速抗原測試，以確保司機本身無受感染。車箱內外每天亦會進行清潔消毒，並且所有防疫巴士將只會接載患疫人士，不會接載其他乘客。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳梓蔚

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