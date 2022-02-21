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【司法覆核】不滿「疫苗通行證」限制到街市超市　再有巿民入稟申請司法覆核

社會 12:37 2022/02/21

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不滿「疫苗通行證」限制到街市超市，再巿民入稟申請司法覆核。（資料圖片）

政府將於本周四（24日）推行「疫苗通行證」，進入指定處所人士須至少接種1劑新冠疫苗。有巿民日前入稟高院提出司法覆核，指有關措施限制其到街巿及超市等處所，要求取消涉及基本生活的處所，亦不能於工作鄰近餐廳午膳，要求法庭頒令擱置「疫苗通行證」，以及頒下臨時禁制令，禁制當局實施有關措施，直至法庭作出決定。

申請人羅倚娟，建議答辯人為行政長官辦公室、食物及衞生局局長及創新及科技局局長。

申請人於親自撰寫的入稟狀中指出，行政長官辦公室與食物及衞生局局長，根據《預防及控制疾病條例》第599L及第599F章《預防及控制疾病（疫苗通行症）規例》立法及開始實施，並宣布及決定增加之處所，包括街市、超級市場、商場及餐廳等。

入稟狀指出，「疫苗通行證」之規定否定了申請人申請考取地產代理牌照的權利，並禁止申請人到街市及超級市場購買食物及日用品，又妨礙申請人於沒有法律代表的情況下到法庭應訊。

入稟狀續指，「疫苗通行證」亦妨礙申請人到鄰近工作地點午膳，須被迫返家或購買外賣到公眾地方用膳。申請人指由於被拒絕進入任何公共設施，因此增加其尋找公眾地方之困難。

申請人要求法庭頒令擱置實施「疫苗通行證」，並減少涉及有關基本生活的處所，以及要求法庭頒下臨時禁制令，禁制行政長官辦公室和食物及衞生局局長陳肇始推行有關措施，直至法庭就本申請作出決定。

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記者：林育慧

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