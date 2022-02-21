【娛圈緋聞】Santis曾與熊仔頭拍拖爆分手原因　承認向MC張天賦表示自己單身

新人王MC張天賦早前曾被指疑約會《反對無效》MV女主角陳濬樺（Santis、華哥），而Santis與公司FH Production於本月中先後發聲明，表示自2022年1月27號起，Santis與FH Production已經解約。

後來Santis在其Instagram限時動態作「你問我答」環節，Santis回應其感情狀況：「本人未曾結婚，大家不用多作猜疑。」、「未曾結婚，沒有離婚。」而網民追問她跟MC是否情侶關係，Santis回答：「不是，只是幕前工作關係、普通朋友。」

昨日（2月20日），Santis於其個人YouTube Channel更新Q&A短片，詳細地回應感情狀況兼透露未來動向，當中更是首度承認曾與熊仔頭拍拖。

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解約屬個人意願

在片段起首，Santis回應與前公司解約屬個人意願，與緋聞事件完全無關，她說：「我自己很喜歡拍攝公司的劇情片與微電影，但回望自己的表現就發現自己的表現未達到自己想要的效果，又可能是技術水平未達到可以駕馭角色的狀態，因而選擇個人發展以增加自己的經歷。」

她又堅稱不是因爲未有參與公司十周年的短片而離開，是因為自己的表現不好而未被選上，而雙方也是和平解約。本來雙方也不打算發出有關解約的聲明，後來經過不同的考量就決定發出聲明，而雙方在發出聲明的時間也沒有經過商量。

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拍MV主動Kiss MC？

MC早前踢爆Santis在MV中擅自加錫面鏡頭，Santis在片中解釋：「導演指示我是一個好迷戀、好愛男主角的角色，當時覺得這是導演想要的，所以我就作出這個舉動。而我覺得身爲演員是要在拍攝時投入角色、拍攝完成後抽離角色，也很開心導演有把這一幕放入MV，證明我是做到他期望的畫面。」

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承認曾與熊仔頭拍拖

至於被問到「有無同熊仔頭拍拖 ？」Santis於片中首度承認：「有，自2021年6月在 起，而目前已經分開，我們的關係也希望大家可以給予空間。我們分開的原因是我們之間相處上出現衝突，而我們雙方也向對方提出過分手。」

何解在拍攝MV時向MC稱自己是單身呢？Santis回應：「因為我當時真的是單身，第二就是我沒有過份揣測這條問題的意思，所以我是按當時的狀況照直回答，當時都是以做好工作爲前題，沒有想其他。」

她解釋自己未有就已婚傳聞澄清是因為當時以認真態度面對關係、有長遠目標，希望保護關係，認為二人的事應由他們自己去處理，而不是因介意別人的說話而未有回應。當時影片中出現字句「但要強調：沒有訂過婚、沒有結過婚」。

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透露未來動向

Santis也有片中解答有關去向的問題，她稱現時經營個人YouTube Channel，透露自己由於在拍片、接工作當中也是新人，會找可信任的人幫忙。她指希望未來可多在YouTube發佈影片、擁有自己的咖啡店與咖啡產品，也會努力提高自己的演技水平以接拍更多作品。

Santis被問到「擇偶條件」時，她稱「唔擇偶喇」，她又透露經過搬出來自往後，由於居住環境不太理想，故搬回家與家人同住。

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