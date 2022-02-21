  • 9°C
香港時間 : 2022221日 (週一) 14:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【飛虎3壯志英雄】黃宗澤陳瀅演床戲　吳卓羲+蔡思貝+姚子羚玩三角戀

娛樂 13:52 2022/02/21

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

《飛虎3壯志英雄》今晚首播。

由邵氏兄弟、優酷聯合出品的《飛虎3壯志英雄》，今晚（2月21日）起TVB首播。由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、王敏德、姚子羚、陳瀅、蔡思貝及蔡潔等強大星級陣容；以及樂易玲擔任總監製，查傳誼、李惠民、黃國強執導。

除連環的槍戰、飛車、爆破、肉搏場面震撼眼球，及充滿男性荷爾蒙的型爆男神陣容吸引人外，女演員方面，今輯《飛虎3壯志英雄》除原班陣容的蔡潔外，還有「視后」蔡思貝、姚子羚、陳瀅、陳煒、傅嘉莉及蔣怡等女神加盟。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

感情關係　錯綜複雜

劇中，高子樂（吳卓羲飾）將會與余曉欣（蔡思貝飾）、杜以盈（姚子羚飾）有感情線，高子樂對余曉欣一往情深，上演癡情戲碼，但又為求破案接近杜以盈，關係錯綜複雜。至於張嘉軒（黃宗澤飾）則與何家寶（陳瀅飾）有感情線，兩人的床戲更曾登上微博熱搜榜。

陳瀅早前受訪時透露拍攝床戲時有點尷尬，更因經驗不足，全靠黃宗澤臨場指導！許森（梁競徽飾）與其情人JJ（傅嘉莉飾）這一對亦同樣值得關注，劇中兩人表面上看似互相利用，但其實兩人均有着悲慘身世，最終雖發展成真愛，但卻沒有好下場，絕對是「苦命鴛鴦」！

最新影片推介：陶大宇專訪

至於展博文（馬德鐘飾）、楊素筠（蔣怡飾）及張偉樺（張兆輝飾）、柯芷倩（陳煒飾）分別飾演夫婦。

楊素筠原本是一位舞蹈家，但為了家庭放棄跳舞夢，劇中與展博文非常恩愛，但可惜患有隱疾，為劇情埋下伏線；而身為職場女強人的柯芷倩，與老公張偉樺貌合神離，二人苦陷離婚邊緣。

另外，飾演許俊飛的苗僑偉與飾演展博文妹妹展敏莉的朱晨麗亦有感情線。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

MV點擊逾200萬

劇集主題曲方面同樣是頂級配置，請來鄧紫棋（G.E.M.）獻唱《兩個你》，G.E.M.一手包辦整首歌，親自作曲填詞，今次亦是她事隔3年再推出廣東話新歌。

《兩個你》MV在網上播出至今點擊次數逾200萬，據知G.E.M.為《飛虎》系列忠粉，亦十分喜歡《飛虎之雷霆極戰》主題曲《呼吸有害》，所以今次是專誠自薦為《飛虎3壯志英雄》唱主題曲。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【豪宅曝光】樂易玲慶生曾志偉俾面撐場　馬國明胡定欣朱千雪齊拱照【多圖】
10:18 2021/07/02
【豪宅曝光】樂易玲慶生曾志偉俾面撐場　馬國明胡定欣朱千雪齊拱照【多圖】
【星二代】苗僑偉兒子曾騷肌拍內褲廣告　28歲苗俊盡得三哥三嫂優良基因
12:00 2021/11/19
【星二代】苗僑偉兒子曾騷肌拍內褲廣告　28歲苗俊盡得三哥三嫂優良基因
【飛虎3】三大視帝陳豪+馬德鐘+郭晉安加盟　「黃金拍檔」黃宗澤吳卓羲第8度合作　
15:50 2022/02/18
【飛虎3】三大視帝陳豪+馬德鐘+郭晉安加盟　「黃金拍檔」黃宗澤吳卓羲第8度合作　

你可能感興趣

【豪宅曝光】樂易玲慶生曾志偉俾面撐場　馬國明胡定欣朱千雪齊拱照【多圖】
10:18 2021/07/02
【豪宅曝光】樂易玲慶生曾志偉俾面撐場　馬國明胡定欣朱千雪齊拱照【多圖】
【星二代】苗僑偉兒子曾騷肌拍內褲廣告　28歲苗俊盡得三哥三嫂優良基因
12:00 2021/11/19
【星二代】苗僑偉兒子曾騷肌拍內褲廣告　28歲苗俊盡得三哥三嫂優良基因
【飛虎3】三大視帝陳豪+馬德鐘+郭晉安加盟　「黃金拍檔」黃宗澤吳卓羲第8度合作　
15:50 2022/02/18
【飛虎3】三大視帝陳豪+馬德鐘+郭晉安加盟　「黃金拍檔」黃宗澤吳卓羲第8度合作　
飛虎 電視劇 苗僑偉 黃宗澤 馬德鐘 吳卓羲 姚子羚 蔡思貝 陳瀅 張兆輝

最高瀏覽

【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
11:57 2022/02/20
【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
【新冠損害生育力】港大研究證實新冠病毒可致男士睪丸萎縮壞死　患者康復後仍受影響
13:47 2022/02/20
【新冠損害生育力】港大研究證實新冠病毒可致男士睪丸萎縮壞死　患者康復後仍受影響
【買餸攻略】買足1星期餸每晚3菜式不重複　YouTuber港媽分享儲糧貼士蔬菜處理法
09:31 2022/02/09
【買餸攻略】買足1星期餸每晚3菜式不重複　YouTuber港媽分享儲糧貼士蔬菜處理法