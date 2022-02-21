【飛虎3壯志英雄】黃宗澤陳瀅演床戲　吳卓羲+蔡思貝+姚子羚玩三角戀

▲ 《飛虎3壯志英雄》今晚首播。

由邵氏兄弟、優酷聯合出品的《飛虎3壯志英雄》，今晚（2月21日）起TVB首播。由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、王敏德、姚子羚、陳瀅、蔡思貝及蔡潔等強大星級陣容；以及樂易玲擔任總監製，查傳誼、李惠民、黃國強執導。

除連環的槍戰、飛車、爆破、肉搏場面震撼眼球，及充滿男性荷爾蒙的型爆男神陣容吸引人外，女演員方面，今輯《飛虎3壯志英雄》除原班陣容的蔡潔外，還有「視后」蔡思貝、姚子羚、陳瀅、陳煒、傅嘉莉及蔣怡等女神加盟。

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感情關係 錯綜複雜

劇中，高子樂（吳卓羲飾）將會與余曉欣（蔡思貝飾）、杜以盈（姚子羚飾）有感情線，高子樂對余曉欣一往情深，上演癡情戲碼，但又為求破案接近杜以盈，關係錯綜複雜。至於張嘉軒（黃宗澤飾）則與何家寶（陳瀅飾）有感情線，兩人的床戲更曾登上微博熱搜榜。

陳瀅早前受訪時透露拍攝床戲時有點尷尬，更因經驗不足，全靠黃宗澤臨場指導！許森（梁競徽飾）與其情人JJ（傅嘉莉飾）這一對亦同樣值得關注，劇中兩人表面上看似互相利用，但其實兩人均有着悲慘身世，最終雖發展成真愛，但卻沒有好下場，絕對是「苦命鴛鴦」！

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至於展博文（馬德鐘飾）、楊素筠（蔣怡飾）及張偉樺（張兆輝飾）、柯芷倩（陳煒飾）分別飾演夫婦。

楊素筠原本是一位舞蹈家，但為了家庭放棄跳舞夢，劇中與展博文非常恩愛，但可惜患有隱疾，為劇情埋下伏線；而身為職場女強人的柯芷倩，與老公張偉樺貌合神離，二人苦陷離婚邊緣。

另外，飾演許俊飛的苗僑偉與飾演展博文妹妹展敏莉的朱晨麗亦有感情線。

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MV點擊逾200萬

劇集主題曲方面同樣是頂級配置，請來鄧紫棋（G.E.M.）獻唱《兩個你》，G.E.M.一手包辦整首歌，親自作曲填詞，今次亦是她事隔3年再推出廣東話新歌。

《兩個你》MV在網上播出至今點擊次數逾200萬，據知G.E.M.為《飛虎》系列忠粉，亦十分喜歡《飛虎之雷霆極戰》主題曲《呼吸有害》，所以今次是專誠自薦為《飛虎3壯志英雄》唱主題曲。