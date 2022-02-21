  • 9°C
香港時間 : 2022221日 (週一) 14:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫護壓力】前線醫護食飯要求坐門口不敢入餐廳　冰室老闆：佢哋話驚我哋驚

健康 13:07 2022/02/21

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

前線醫護要求在露天地方用餐，不敢進入餐廳範圍，怕會造成其他人恐慌。

本地第五波疫情肆虐，確診數字連日急升，前線醫護人員面臨極大壓力。大坑一間冰室的老闆日前就分享，在下雨天見到兩名醫護人員要求在露天地方用餐，不敢進入餐廳範圍，怕會造成其他人恐慌。

兩名醫護人員日前前往民聲冰室用膳。（圖片來源：Facebook專頁「民聲冰室」）

位於大坑的「民聲冰室」上周四（17日）在Facebook及IG發文，指當日冰室的第一檯客人是兩名醫護人員。他們要求坐門口用餐，老闆問他們「落雨濕濕又凍，點解唔坐入面？」而原來背後原因引人鼻酸：「佢哋話驚我哋驚。」

醫護人員憂心冰室老闆、職員及其他客人會害怕被傳染疫症，因此主動要求在門口位置進食。老闆得知原因後，表示不會害怕，更邀請醫護人員內進用餐，最後更在帖文加上標籤「向所有醫護致敬」、「醫護人員捧場請早揚聲」、「加油」、「辛苦晒你哋」。

大批網民紛紛留言感激醫護，亦有人對醫護的付出表示無以為報，只能盡量留在家中，齊心抗疫。點擊睇網民留言：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

最新影片：

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰http://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【抗疫英雄】救護員零裝備走入隔離中心　戴病人手帶疑染疫未及換下工作服
今日 10:11
【抗疫英雄】救護員零裝備走入隔離中心　戴病人手帶疑染疫未及換下工作服
【抗疫英雄】增至少4285宗個案連踩逾16小時　前線救護員表心聲：前所未有辛苦
12:13 2022/02/16
【抗疫英雄】增至少4285宗個案連踩逾16小時　前線救護員表心聲：前所未有辛苦

你可能感興趣

【抗疫英雄】救護員零裝備走入隔離中心　戴病人手帶疑染疫未及換下工作服
今日 10:11
【抗疫英雄】救護員零裝備走入隔離中心　戴病人手帶疑染疫未及換下工作服
【抗疫英雄】增至少4285宗個案連踩逾16小時　前線救護員表心聲：前所未有辛苦
12:13 2022/02/16
【抗疫英雄】增至少4285宗個案連踩逾16小時　前線救護員表心聲：前所未有辛苦
健康問題 正能量 網絡熱話 Facebook 餐廳 大坑 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
11:57 2022/02/20
【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
【新冠損害生育力】港大研究證實新冠病毒可致男士睪丸萎縮壞死　患者康復後仍受影響
13:47 2022/02/20
【新冠損害生育力】港大研究證實新冠病毒可致男士睪丸萎縮壞死　患者康復後仍受影響
【買餸攻略】買足1星期餸每晚3菜式不重複　YouTuber港媽分享儲糧貼士蔬菜處理法
09:31 2022/02/09
【買餸攻略】買足1星期餸每晚3菜式不重複　YouTuber港媽分享儲糧貼士蔬菜處理法