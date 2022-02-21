【醫護壓力】前線醫護食飯要求坐門口不敢入餐廳　冰室老闆：佢哋話驚我哋驚

▲ 前線醫護要求在露天地方用餐，不敢進入餐廳範圍，怕會造成其他人恐慌。

本地第五波疫情肆虐，確診數字連日急升，前線醫護人員面臨極大壓力。大坑一間冰室的老闆日前就分享，在下雨天見到兩名醫護人員要求在露天地方用餐，不敢進入餐廳範圍，怕會造成其他人恐慌。

▲ 兩名醫護人員日前前往民聲冰室用膳。（圖片來源：Facebook專頁「民聲冰室」）

位於大坑的「民聲冰室」上周四（17日）在Facebook及IG發文，指當日冰室的第一檯客人是兩名醫護人員。他們要求坐門口用餐，老闆問他們「落雨濕濕又凍，點解唔坐入面？」而原來背後原因引人鼻酸：「佢哋話驚我哋驚。」

醫護人員憂心冰室老闆、職員及其他客人會害怕被傳染疫症，因此主動要求在門口位置進食。老闆得知原因後，表示不會害怕，更邀請醫護人員內進用餐，最後更在帖文加上標籤「向所有醫護致敬」、「醫護人員捧場請早揚聲」、「加油」、「辛苦晒你哋」。

大批網民紛紛留言感激醫護，亦有人對醫護的付出表示無以為報，只能盡量留在家中，齊心抗疫。點擊睇網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣