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【Now TV影視劇】《22世紀殺人網絡4》上架　《鍍金年代》+《和平使者》與美國同步播出

娛樂 13:36 2022/02/21

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由奇洛李維斯主演的《22世紀殺人網絡：復活次元》（The Matrix Resurrections）去年聖誕節在院綫上畫。該電影目前在Now TV串流平台可供點播。同時上架的，還有劇集《鍍金年代》（The Gilded Age）及《和平使者》（Peacemaker），該兩套會與美國同步播出。

《22世紀殺人網絡：復活次元》的Neo（奇洛李維斯飾）則已失去前世記憶，似乎忘記了自己救世主 （The One） 的身分和經歷，跟女主角Trinity與光頭黑人Morpheus互不相識。

《自殺突擊隊：集結》續篇劇集上架

至於《鍍金時代》講述美國巨大的經濟變革時期，old money（世襲貴族/有錢人）與new money（暴發戶/土豪）之間的巨大衝突，以及巨額財富的產生和損失。

該劇由《唐頓莊園》（Downton Abbey）創作人Julian Fellowes製作，故事講Marian Brook（Louisa Jacobson飾）在父親去世後從賓夕法尼亞州農村搬到紐約市，與她年長有錢的阿姨 Agnes van Rhijn（Christine Baranski飾），以及Ada Brook（Cynthia Nixon飾）同住，並在充滿抱負的作家 Peggy Scott（Denée Benton飾）陪同下重新開始，沒想到 Marian Brook竟意外地捲入了一場社會戰爭。

至於和平使者，是DC電影《自殺突擊隊：集結》的衍生劇，故事緊接電影尾聲，以倖存的和平使者（John Cena飾）為本劇主角，他為了維護世界和平，不惜一切代價，燒殺擄掠甚至開戰。上述三套電影和劇集，已在Now TV串流平台上架。

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