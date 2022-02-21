【齊心抗疫】訂3000份快速測試贈深水埗低收入家庭　馬浚偉：想為成長的地區做些事情

第五波新冠肺炎疫情的確診數字每日急升，不少市民四處搜購肺炎快速測試包以求安心。關心民生的藝人馬浚偉昨日（2月20日）發文，透露自己訂購了3000個肺炎快速測試劑，派發予深水埗區的低收入家庭。

近日新冠肺炎確診個案不斷飆升，藝人以各種方法為香港人及醫護加油加氣，有藝人選擇拍片、唱歌，而馬浚偉則實事求事，親力親為幫低收入家庭送上快速檢測包。

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馬浚偉派快速測試劑

變種Omicorn病毒傳染度高，市民人心惶惶，為求得安心不少港人四出搶購快速測試作居家自保之用，多區都出現售罄、缺貨的情況。

藝人馬浚偉一向都非常關注民生，他昨日在社交網站發文，透露自己購入了3000份快速測試劑派發給他自小成長的地區深水埗居民：

在深水埗出生和成長的我，一直都以身為「深水埗仔」自豪。如今疫情嚴峻，而深水埗區也有很多低收入家庭，石硤尾更有不少個案出現！在要齊心減低人流在社區流動的前題下，真的很想為自己成長的地區做些事情！

剛剛已訂購了3000份Covid-19快速測試劑，正在聯絡有關地區組織，看可否代為安排派發，真的有勞他們，更要感激他們為地區的付出！願我們人人有心出心，有力出力，齊心抗疫，戰勝疫情！相信，明天會更好！感恩！