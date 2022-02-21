【海鹽功效】天然海鹽具殺菌消炎抗氧化作用 李韡玲：用棉花棒吸滿海鹽水洗鼻孔

日前有位跑新聞的記者朋友，來買了許多包幼海鹽。

我講笑問他，是不是用來送禮？他答道，是替其他行家買的。原因是，近日疫症大爆發，他們天天往外採訪的，怕萬一染上了疫症後，回到家裏累及家人也累街坊，於是四出尋找防疫良方。

他說，一位行家把一條良方轉贈他們，就是每天出門口前用半茶匙鹽開半杯滾水，待水變得不太熱燙時用來漱口，特別漱一漱喉嚨；到下班回到家洗淨雙手後，又開一杯熱海鹽水來漱口，這樣可以保護自己之餘，也保護家人、同事及將會接觸的人。

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那位行家還教我這位記者朋友，最好能隨身帶備一小包天然海鹽，以應不時之需。

天然海鹽含有豐富的礦物質，具有殺菌、抑菌、消毒、消炎、減少皮膚過敏反應、抗氧化的作用。每次從外面回到家裏，除了用海鹽熱水漱口外，請別忘記用海鹽水洗鼻孔。

鼻子是呼吸的主要通道，最多病菌細菌聚集的地方，不妨用棉花棒吸滿海鹽水，然後放進兩邊鼻孔，像檢疫一樣去清洗。

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文章刊登於《經濟日報》，原題是「海鹽水與抗疫」