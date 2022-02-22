【本地遊】本地團隊記錄香港老店　助老字號延續承傳歷史

▲ 團隊獲悉西貢祥記棧快結業，因此立即進行訪問並刊登，引起網民關注。（相片來源：香港老舖記錄冊）

近年不少老店及歷史建築不敵時間洪流而結業，我們除了眼白白看着它們消失，還有甚麼可以做？由幾位年輕人開設的Facebook專頁《香港老舖記錄冊》，就將老店故事一一娓娓道來，並即將推出實體書，值得支持。



同昌海味、海安咖啡室、均香餅家，不少充滿回憶的老字號相繼結業，與店子相關的歷史和故事也隨店而逝。幸而有個有心團體，不惜一點一滴以相片及文字保留老店，伴隨昔日的文化典故，免費放在《香港老舖記錄冊》專頁上，讓公眾在網上細閱。

撰文攝影義務團隊



團隊主腦馬基諾（Ian）2018年開設《香港老舖記錄冊》專頁，最初只是簡單介紹老店及寫寫感想，後來覺得香港其實有很多老字號，蘊含豐富的本地文化元素，可以做多一點，也愈寫愈深入，於是集合了一班志同道合的朋友，一起訪問及撰寫文章，就發展到現在。



現時由5位核心成員組成，Ian以外還有主修歷史及建築保育的詹穎宜（Erica），她屬於早期的成員，因為一次參加了Ian發起的深水埗導賞團而認識。之後招募新血擴展團隊，後期加入的還有李佳玻（Boris）及兩位攝影師陳容笙（Easy）及黃文晉（Tay）。各人本身有正職，未必從事文化保育相關的工作。大家都對文化保育有興趣，因而一拍即合，現時共有10多人左右。

▲ （左起）李佳玻、陳容笙、馬基諾及詹穎宜，為《香港老舖記錄冊》的核心成員。（（相片來源：香港老舖記錄冊）

盼助老店解決問題



成立《香港老舖記錄冊》專頁，目的除了記錄老店，更希望可以幫助到他們。「我們都觀察到老店因各種原因而陸續結業，想將記錄作為手段，協助老店生存或傳承下去。所以我們除了做訪問外，也會與店主建立關係，並非出完post就完事，以後不相往來。」



Ian的目標是將來如果他們需要幫忙，例如想找學徒、員工或新店續租等，都可透過專頁傳播開去，協助他們解決問題及困難，而非單純的記錄及分享老店。例如之前他們試過義務幫金馬皮衣刊登招聘廣告，讓他們多個渠道聘請實習生。雖然現時只是起步階段，但這也是他們的計劃之中。

▲ 創於1920年的陳明記粉麵廠，他們深入廠房拍攝，並將製作過程一一仔細道來。（相片來源：香港老舖記錄冊）

細膩圖文記錄



《香港老舖記錄冊》專頁上的老店訪問巨細無遺，店舖基本資料以外，還有詳盡的背景、店主故事，讓人看得津津有味。Erica說：「訪問前後我們也做足功課，要做大量資料搜集，從網上、舊報、舊相片及書籍等，務求將店舖最詳細的內容展示給觀眾閱讀。」



在篩選店舖方面，他們考慮當中的獨特性、開店歷史、售賣貨品種類或裝修可反映香港年代特色等。有些店沿用一些快要消失的工藝及技巧，如全以人手製造的醬油廠、去年絕迹市面的象牙行業等，有迫切性要去做。現時有些店都有利用社交媒體，要接觸也相當簡單，有些老店願意作轉介，或是有讀者報料，都令他們更容易發掘題材。

▲ 梁津煥記是專門製作傳統壽衣的老店，現已買少見少。（相片來源：香港老舖記錄冊）

保留文化及價值



有別於一般傳統傳媒，要博取老店信任不容易。「我們要跟他們解釋我們的專頁是其實是一個民間自發的非牟利組織，旨在記錄老店及當中的價值，讓香港人及身在海外的觀眾都可以知道，亦有可能推動到生意。不少老店知道後，也樂意接受我們訪問。」



專頁中約有30至40個詳細訪問文章，都是成員們義務性質，利用公餘時間去營運，當中有28篇收錄在即將推出的《香港老舖記錄冊》一書內。「我們當然希望愈多愈好，始終時間有限，未必能很急進地完成，所以寧願放慢腳步，也不希望影響內容質素，以及成員們的日常生活。」

▲ Boris採訪的灣仔愛群理髮，他記得店主透露經營辛苦，因此希望專頁協助推廣，能幫助他們營運下去。（相片來源：香港老舖記錄冊）

體會港式精湛工藝



進行老店訪問時也有不少難忘事，Tay印象最深刻是到訪碩果僅存、位於錦田的頤和園醬油廠。「醬油是日常食品，原來製作需要大量工序，更沿用最傳統的全人手方法製造，像工藝品般精雕細琢，以後對醬油的看法有新體會。以前對老香港認識不多，訪問後多了接觸，對香港的聯繫、文化的感受層面也更深。」



Ian曾訪問的高和皮鞋，也是以全人手製作而成，品牌有過百年歷史。他跟老闆到訪鰂魚涌的工場，見到幾位上海老師傅，匠心獨運地造鞋。他深感香港的工藝水準絕不比外國遜色，只是曝光率不高，因此希望讓更多人認識，知道香港也有不少精湛的工藝，更是Ian堅持繼續的動力。

▲ 製鞋師傅年事已高，雖不介意將工藝傳承，但要找徒弟入行也不容易。（相片來源：香港老舖記錄冊）

望港人親身支持



不少香港老店面臨租金高昂、行業式微以及青黃不接的危機，沒有接班人承傳，就有機會令店舖甚至工藝失傳。如Ian提及高和皮鞋的老師傅年紀很大，未必再有精力繼續做下去：「任何事物也有期限，我們作為老店推廣平台不能坐以待斃，更加驅使我不遺餘力，解決老店面對的問題，希望可以挽救到更多香港的傳統工藝及文化元素。」



本地的老店或舊建築，在保育及活化之間也難以取得平衡。他們認為新產品、包裝、銷售方式的改良，也有助行業推陳出新，但就要保留獨特文化核心及香港元素，不能一下子抹殺掉。他們也樂於見到老店與時並進，即使做了幾代也隨時代而變化，將古老的東西跟現代接軌，才是生存之道。

▲ 福華茶行營運了3代，推出一些新包裝示人，感覺更加年輕化。（相片來源：香港老舖記錄冊）





近年香港人於社交媒體上得知老店結業的消息，就一窩蜂去重訪老店「打卡」懷緬，尋求最後的回憶。Erica說：「多人關注一定是好事，但有多少人真的會了解背後的議題，身體力行去支持呢？我們付出了時間精力去推廣老店文化及價值，正正希望港人知道老店仍然存在，會親身去幫襯，做一些改變，而非純粹去like了就算。」

記者：張頌婷