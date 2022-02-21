【第五波疫情】內地專家組到威院商重症病人方案等　提出安排ICU醫護入住指定酒店等建議

▲ 政府專家顧問許樹昌等今早與內地專家組於威爾斯醫院開會，就重症病人方案等研究及商討。（經濟日報資料圖片）

本港第五波疫情未見遏止，內地支援香港抗疫重症專家組今早(21日)到威爾斯醫院，與醫管局代表就新冠重症案例進討論及研究。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌於會面後見傳媒，形容與內地專家會議氣氛非常好，雙方亦就中港兩地做法互相交流，內地專家組向本港提出幾項建議。

內地支援香港抗疫重症專家組廣州醫科大學附屬第一醫院重症醫學科學科帶頭人黎毅敏、廣州醫科大學附屬第一醫院重症醫學科副主任徐永昊等成員，今早到威爾斯醫院與醫管局代表開會，與會成員包括政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌，及威院內科部門主管周啟明等。

許樹昌於會後表示，今日會議氣氛非常好，雙方就內地經驗或本港做法交流分享，主要講及原則及救治方案，形容中港兩地深切治療的救治方法相近，只是內地較少使用抗病毒藥，亦不處方瑞德西韋，其餘於插喉或使用呼吸機的方案亦一致。

他稱，專家組亦就香港做法，向醫管局提出數項建議，包括：

每日4次更新確診病人情況，並就就新冠確診者死亡個案，應於430記者會講清楚患者的死亡資料，死因是否涉長期病患不適宜搶救、有否接種新冠疫苗、是否屬院舍長者等，以釋除公眾恐慌

內地危重病房有視像監察，近距離視像觀察維生儀器、病人呼吸，可以準確掌握病人情況；相反本港暫時未可近距離視像觀察

內地部分大醫院可騰出一部電腦掃描儀器，專門為新冠患者做檢查；而本港為方便使用後消毒清潔，只選擇於上午或全日最後一節供確診病人使用

建議以指定酒店供醫護下班時入住，尤其深切治療部醫護，減低因社區受感染而損失人手的機會

為病人提供足夠營養，予病人可「揀餐」，以加快康復進度

不過，許樹昌認為，本港環境擠迫，亦寧願返家見家人，醫護人員閉環管理難以做到，惟對於深切治療部醫護，因人手較緊張，可以就此考慮。

周啟明亦稱，現時醫院已就病人情況實時呈報，惟如病人情況一旦突然轉差，醫護或急於搶救，或考可做到最準確病情更新。

周啟明相信，要公布確診者死亡原因、或曾否打針，要做到應沒有難度，且亦可予公眾得知個案死因是否與疫苗接種率低有關，「一目了然，對疫苗接種信心有一定幫助」。

他稱，專家組不但就醫院管理，亦就公共衞生提出了有用意見，引述單是廣州60歲以上長者接種率高達9成半，大大減低長者院舍爆發風險；惟相反本港長者接種率低，第五波疫情亦見多家院舍出現爆發及入院，令醫療制度近崩潰，認為有需要盡快將長者接種率提高。

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責任編輯：陳正怡