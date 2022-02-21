【抗疫基金】遊樂場所牌照持有人資助計劃下周三可申請　提供一次性10萬元津貼

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政府早前宣布推出第6輪「防疫抗疫基金」，為受疫情和持續收緊社交距離措施重創的行業提供資助。康文署今日（21日）表示，遊樂場所牌照持有人資助計劃於本月23日開始接受申請，提供一次性10萬元津貼。

當局指，資助計劃為每間根據《遊樂場所規例》（第132BA章）發出牌照的桌球館、公眾保齡球場及公眾溜冰場，凡持有由康文署署長根據《遊樂場所規例》（第132BA章）發出的有效遊樂場所牌照的人士均符合申請資格。合資格的持牌人可向康文署轄下的牌照及檢控小組遞交申請。截止申請日期為3月8日。在收到填妥的申請表格及相關文件後，一般可於截止申請日期約2星期後分批發放津貼。

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責任編輯：余思嵐