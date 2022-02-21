【兒童防疫】臨床發現有確診兒童出現四肢抽搐 醫生分享幾個病徵須緊急送院

▲ 葉醫生建議，最好盡快接種新冠疫苗，減低染疫幾率。

本港爆發第五波疫情，確診者中更不乏兒童，甚至更出現兒童染疫離世的個案。香港兒科學會會長葉葉柏強表示，由於確診個案增加，現時兒科病房已經爆滿，甚至更需要借用成人病房，他呼籲家長若子女出現感染新冠肺炎病症時切勿驚慌，首先要留意子女的狀況，若出現高燒持續數日、精神及胃口轉差、氣促、臉色蒼白、嘴唇發紫等，必須緊急送往醫院救治。

葉醫生指出，Omicron變異病毒株的傳播力非常高，一個人感染後可以傳染數人，而且潛伏期好短，感染後病徵約2至4天出現。感染 Omicron 變異病毒株的兒童，通常會出現流鼻涕、打噴嚏、喉嚨痛、頭痛和四肢乏力等病徵，部分患者更有呼吸困難如氣促、嘔吐、持續高燒等徵狀。

臨床上發現，部分確診Omicron的小朋友，更加會出現四肢抽搐，好似癲癇發作等，這個病徵都是前幾波疫情很少出現的。

最新影片推介：

葉醫生提及，兒童染疫多數都是由家中的成人傳染，爸爸媽媽可能不戴口罩跟小朋友玩耍，或者是全家共同脫下口罩用餐導致，他指臨床上及醫學研究上發現，若父母接種新冠肺炎疫苗，即使染疫病毒量也較低，能夠有效減低子女染疫的機會率，呼籲爸爸媽媽要盡快接種疫苗，確保子女的健康。

現時本港公營醫院兒科病房已經爆滿，為了顧及確診兒童需要成人照顧，甚至已經動用成人病房，確診兒童輪候入院的時間可能會延長。葉醫生表示，假如發現子女確診，爸媽首先要保持鎮定不要驚慌，首要觀察子女的身體狀況，

現時很多確診兒童都是無病徵或者是輕微病徵，爸爸媽媽最緊要留意子女的狀況，如果發現子女高燒持續數日不退、精神及胃口轉差、氣促、臉色蒼白、嘴唇發紫等，建議即刻送往醫院救治，無論病房幾滿，都會優先處理情況緊急的小朋友。

爸媽留在家中照顧染疫的子女，也必須有幾點需要照顧。葉醫生建議，最好一個成人照顧染疫的小朋友，並盡量留在房間內，雙方都要戴上口罩，期間要注意子女的體溫變化，若子女只是出現喉嚨痛、流鼻水，必須要保持水分及進食流質的食物。

若子女脫下口罩進食時，照顧者不要脫下口罩，防止互相感染。

若子女出現發燒症狀，葉醫生強調，一般情況下不建議家長自行配藥給子女服用，但現時疫情嚴峻未必能夠快速求診，建議父母可以讓子女服食含有撲熱息痛或布洛芬的退燒藥，但不建議服食阿司匹靈，6歲以下的兒童服食時必須要根據子女的體重並按照藥物上列明的劑量給予藥物。

若家中兒童確診，明白未必很多家庭環境受限制，但確診兒童去完洗手間後，最好用1:49漂白水才讓下個使用，謹記不要共用任何物品，而且患病兒童使用過得物品都必須要消毒。

他最後提醒，若子女已經年滿3歲，建議盡快去接種新冠疫苗，才是最有效的保障方法。

記者：鄺嫻