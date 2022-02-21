【疫苗通行證】多個處所2.24起推疫苗通行證　日後不排除下調至12歲以下【不斷更新】

▲ 港府將在2月24日實施「疫苗通行證」。

本港新冠肺炎確診個案屢創新高，港府會在2月24日實行「疫苗通行證」，其中成人於6月底起須陸續打齊3針；在「疫苗通行證」的安排下，所有適用的處所，其員工、顧客和使用者都需要符合疫苗接種要求。

食物及衞生局副秘書長（衞生）蔡傑銘、教育局副秘書長杜永恒、食物環境衞生署副署長（環境衞生）黃淑嫻、社會福利署副署長（服務）郭志良、副政府資訊科技總監黃志光和食物及衞生局首席助理秘書長（衞生）陳尚敏今日（21日）下午「就疫苗通行證」舉行記者會。

▲ 港府將在2月24日實施「疫苗通行證」。（資料圖片）

【15:20】

疫苗通行證本周四（24日）起實施，學校以行政指令方式實施，學生可獲豁免。教育局副秘書長杜永恒指，措施適用於所有學校，當局會再向學校發信解釋詳細安排。詳情即看:【下一頁】

【15:10】

政府資訊科技總監辦公室表示，「安心出行」流動應用程式更新至3.1.0版本，加上「返回上一個場所」按鍵，當用戶用「安心出行」離開一個場所時，可透過新增按鍵返回上一個到訪過的場所的紀錄，毋須重新掃描場地碼，方便有需要往返不同場所的朋友更精準記錄出行。詳情即看：【下一頁】

【15:00】

至於疫苗通行證的豁免情況，當局稍後會有專題網站會仔細提及其他例子，包括經商場回家或工作、商場有醫療、診所要求醫、只到食肆買外賣等均可獲豁免，指日後不排除下調至12歲以下。

【14:57】

被問到市民可否以其他人的疫苗通行證，當局指如有市民用其他人通行證是使用虛假文件的做法相類似，不希望市民使用其他人的接種紀錄，「現時只是希望市民接種疫苗，其實不是好艱難的事，只要你接種了疫苗，你就會有一個紀錄」。詳情即看：【下一頁】

【14:55】

被問到巡查方面，當局指疫苗通行證實施後，所有食肆會如現時的D類食肆一樣，進入前須掃心出行及二維碼，當局現時也會不時有執法行動；至於其他被動查核的處所，指只要市民已打針，有通行證，已符合法律要求，強調不是希望透過執法行動而要求市民打針。

【14:42】

「安心出行」應用程序已增加自動顯示針卡功能，也可增加豁免接種證明書。詳情即看：【下一頁】

【14:30】

食物及衞生局副秘書長（衞生）蔡傑銘表示疫惴非常嚴峻，本周四的社交距離措施將會稍後公布，至於疫苗通行證的措施會在屆時仍開放的地點通用，包括會址、商場、百貨公司、超級市場、街市或市集及酒店或實館等，上址只可讓已打針或豁免人士進入。



另外，當局會以行政指令實行「疫苗通行證」，包括學校、政府公營機構、公營醫院、安老殘疾院舍、政府服務辦事處等，惟其適用人員或範圍不同規定，現階段的公院求診者及陪同人士、中小學生或公營機構服務使用者豁免。

他指出，疫苗接種要求將會分階段推行：



第一階段—實施「疫苗通行證」開始時：

所有12歲或以上的人士須接種最少一劑疫苗

第二階段—四月底開始：

所有18歲或以上人士必須接種最少兩劑疫苗

12至17歲人士只是接種最少一劑疫苗以符合要求

第三階段—六月底開始：

所有18歲或以上人士如已接種第二劑疫苗超過9個月，就必須接種三劑疫苗才會獲視為符合要求

12至17歲的人士如在6月底開始打第一針，即已經超過6個月，故有關人士必須接種兩劑疫苗才能符合要求

另外，「疫苗通行證」的安排會歸納為兩類，包括主動形式及被動形式，市民在進行部分場所，如食肆等時需主動出示。詳情即看：【下一頁】

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：郭詩詩