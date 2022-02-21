【疫苗通行證】處所可下載驗證二維碼掃瞄器查核針卡　透過三種聲音辨識市民是否已接種疫苗

▲ 副政府資訊科技總監黃志光。（資料圖片）

「疫苗通行證」講於本周四（24日）正式實施，政府今（21日）介紹具體執行安排【詳情即看：下一頁】。副政府資訊科技總監黃志光出席記者會時表示，政府已更新安心出行及驗證二維碼掃瞄器。安心出行加入自動顯示針卡功能，可以儲存儲疫苗接種紀錄及豁免證明書的二維碼，方便市民進出主動查核處所時展示。

驗證二維碼掃瞄器則可供需要主動查核市民疫苗接種紀錄的處所負責人下載，掃瞄器可以啟動前置掃描功能，掃描市民的安心出行二維碼，市民已完成接種、有豁免證明書以及沒有疫苗接種紀錄均分別會發出三種不同聲響，方面處所員工聽聲音辨識。而若市民沒有上載接種疫苗紀錄，安心出行也會顯示一個紅色二維碼；掃描器也可掃描市民的紙本針紙上的二維碼。

被問到有關私營問題的關注，黃志光強調掃瞄器只會儲存數據31天，資料也會加密，處所負責人看不到應用程式內的資料，而程式所儲存的名及證件號碼會部分遮蓋，不可辨識個人身分，只有通過衞生防護中心提供的一次性密碼，才可以將上傳資料到衞生防護中心的後台電腦，與疫苗接種紀錄做比對，並提取個人資料和聯絡電話，方便追蹤密切接種者。

黃志光又表示，數據加密處理和系統運作則已經過資訊保安風險評估，以及專業私隱評估公司作獨立第三方私隱評估，會適時讓市民知道評估結果，整個資料處理也已向個人私營專員查詢，確保作法符合香港個人資料條例的要求。

黃志光又表示，安心出行新版本，已加入「返回上一個場所」按鍵，免市民返回處所要再掃描二維碼。【詳情即看：下一頁】。安心出行也有出行紀錄按鈕，有需要時可以展示給執法人員，證明市民進入處所時是否已掃描二維碼。

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記者：黃小冰