【寒流襲港】天寒地凍打邊爐兒童易傷脾胃 中醫：餐肉丸類易致小朋友消化不良

近日本港受冷峰侵襲，氣溫急降，受東北季候風影響多區氣溫跌至10度以下，市民為了驅寒和保暖，都會選擇吃火鍋，讓大小朋友圍爐取暖及醫肚。註冊中醫師胡安娜接受了Topick記者的訪問，講解兒童進食火鍋的注意事項，以免傷及脾胃。

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不宜選濃味及重口味湯底

中醫師胡安娜表示，小朋友容易消化不良、腸胃不似大人般好，易脾胃虛寒，選擇湯底方面宜清淡為主，不宜選濃味及重口味湯底，例如沙嗲及麻辣湯底，雖然美味，但小朋友不宜食用。

另外，食材方面，小朋友都不宜別太多加工製品，好似丸類、午餐肉罐頭、炸魚皮、響鈴等，這些食品都比較油膩及有防腐劑，容易令小朋友消化不良、引起燥熱問題，以致影響睡眠。

打邊爐有時會長達1至2小時，小朋友不知不覺間會進食會比平時多，對於明代醫書《萬密齋》中其中一句「若要小兒安，常帶三分飢與寒」，意思即是說「要確保小兒平安健康，就不能給孩子吃得太飽、穿得太暖」聽落頗為殘忍，問到註冊中醫師胡安娜中醫是否有這種概念？她說：

小朋友尚在發育階段，所以要吸收多點營養，有助成長，反而成人及長者要注意，不宜進食過量，適宜7分飽就好，特別是長者更容易消化不良，7分飽是養生之道。

記者:陳麗薇