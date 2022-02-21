【黃Viu劇集】晉久3年後回歸擔正漫畫改編驚慄劇　安普賢曹寶兒韓國首部軍事劇集鬥打

▲ 多部韓劇3月在「黃Viu煲劇平台」上架。

疫情持續，留家抗疫不怕鬧劇荒。今年3月有多部韓劇在「黃Viu煲劇平台」登場，包括韓國首部軍事劇集《軍檢察官多伯曼》和驚慄韓劇《優越的一天》，日本人氣綜藝節目亦將獨家登陸「黃Viu」。

由新一代上位男星安普賢、甜姐兒曹寶兒主演的韓國首部軍事劇集《軍檢察官多伯曼》，講述為錢從軍的都倍萬（安普賢飾）和為了報仇而成為軍檢察官的車友仁（曹寶兒飾）相遇後，一起打擊軍中黑暗腐敗的惡行，並逐漸成長為真正軍檢察官的故事。

《軍檢察官多伯曼》（2月28日首播，每周一、二深夜上架）

出道8年的安普賢年前以奸角彈起，去年夥拍「最美小三」韓素希出演復仇劇再度人氣急升，是次聯手「戀愛劇專業戶」曹寶兒主演動作愛情劇集《軍檢察官多伯曼》，令人期待二人的化學反應；另外，實力派演員吳娟受、金永敏亦有份參演，配角陣容強勁！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

最新影片推介：陶大宇專訪

《優越的一天》（3月13日，每周日深夜上架）

改編自同名漫畫，全新驚慄韓劇《優越的一天》講述平凡消防員李浩哲（晉久飾）為了拯救被綁架的女兒，必須在24小時以內找出連環殺人魔的故事。

《優》是晉久時隔3年回歸小螢幕的作品，劇中他飾演女兒被綁架的消防員李浩哲、河道權化身追蹤連續殺人魔的殺手裴泰鎮，李源根則是雙面殺人魔權時宇，三人將會呈現緊張刺激的追逐戲碼！外號「愛家魔人」的晉久首次扮演「女兒傻瓜」角色，可說是本色演出，尤其引發觀眾關注！

另外，日本醫療綜藝《健康就要X》和資訊節目《無所不教！全民大學校》分別在3月16日和3月23日於「黃Viu煲劇平台」獨家上架，節目更設有日語和粵語版本，適合所有觀眾安坐家中免費吸收健康知識、擴闊眼界。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6