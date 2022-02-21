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【疫苗通行證】不誠實使用他人針卡涉違法　可視使用虛假文書　

社會 15:07 2022/02/21

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食物環境衞生署副署長（環境衞生）黃淑嫻

食物及衞生局今日（21日）介紹「疫苗通行證」的具體執行安排。食物環境衞生署副署長（環境衞生）黃淑嫻表示，如有顧客不誠實使用別人針紙，需要付上法律責任，由執法人員判斷，希望市民守法，至於蓄意借出個人針卡者亦需承擔責任，而處所負責人按法例規定，檢查有關人士二維碼則已盡了法律責任。

食物及衞生局副秘書長（衞生）蔡傑銘指，法例上會容許經過商場只回家人士豁免使用「疫苗通行證」，「係咪只係番屋企／番工呢？會唔會經過買野呢？」，而買外賣、經過要睇醫生亦會獲豁免：

現時只是希望市民接種疫苗，其實不是好艱難的事，只要你接種了疫苗，你就會有一個紀錄。

被追問市民如何向執法人員證明自己只是買外賣或回家，蔡傑銘回應稱，執法人員已有一定經驗，如經歷過往一年多「安心出行」，他認為2者都不是很困難要去遵從的規定：

如外賣或回家必經之路有合理辯解，佢（執法人員）都唔會專登去出一張告票，但我相信市民都要明白合理性，如果你去商場入面行來行去，其實又好難相信你係真係直接番屋企或者番工，或者你買外賣，而外賣食品都沒有，又如何係外賣呢？

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記者：鄧凱文

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