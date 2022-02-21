馮允謙出道十周年兼迎生日　歌迷送燈箱廣告支持Jay Fung

▲ Jay Fung在巴士燈廂廣告打卡。

今年是「唱作王子」馮允謙（Jay Fung）出道10周年紀念，明天2月22日則是他的34歲生日，Fans特別為他炮製驚喜，在尖沙咀柏麗大道買了一個巴士站的燈箱廣告。

Jay感動到立即前往親自打卡認證，宣布明天生日正日晚上十時許（22年2月22日星期二 22時22分）在「谷LIVE」舉行「Twosday Birthday Live」直播慶祝。

燈箱海報於周末凌晨時份上架，Jay翌日下午工作完畢，飛奔到尖沙咀「拆禮物」，邊行邊期待地找尋自己的海報，戴住口罩都看到他雙眼笑瞇瞇。

他對住自己的海報開心地說：「呢個我嚟架！My Birthday生日呀，多謝！」然後做出幾式心心手勢拍照。

離場後，他在 IG上載打卡照片，並寫道：「Thank you my lovely fans for this wonderful birhtday gift! 你哋真係好細心，I’m so lucky! 多謝你哋呢10年都喺我身邊支持我～I’m truly blessed to have fans like you guys! 我啱啱去咗柏麗大道巴士站打卡啦！happy to run into some of you guys ! 」他表示好開心，承諾創作更多作品報答Fans的支持和愛護，期待舉行演唱會與大家見面。」

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