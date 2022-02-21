  • 10°C
香港時間 : 2022221日 (週一) 15:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馮允謙出道十周年兼迎生日　歌迷送燈箱廣告支持Jay Fung

娛樂 14:21 2022/02/21

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

Jay Fung在巴士燈廂廣告打卡。

今年是「唱作王子」馮允謙（Jay Fung）出道10周年紀念，明天2月22日則是他的34歲生日，Fans特別為他炮製驚喜，在尖沙咀柏麗大道買了一個巴士站的燈箱廣告。

Jay感動到立即前往親自打卡認證，宣布明天生日正日晚上十時許（22年2月22日星期二 22時22分）在「谷LIVE」舉行「Twosday Birthday Live」直播慶祝。

燈箱海報於周末凌晨時份上架，Jay翌日下午工作完畢，飛奔到尖沙咀「拆禮物」，邊行邊期待地找尋自己的海報，戴住口罩都看到他雙眼笑瞇瞇。

他對住自己的海報開心地說：「呢個我嚟架！My Birthday生日呀，多謝！」然後做出幾式心心手勢拍照。

離場後，他在 IG上載打卡照片，並寫道：「Thank you my lovely fans for this wonderful birhtday gift! 你哋真係好細心，I’m so lucky! 多謝你哋呢10年都喺我身邊支持我～I’m truly blessed to have  fans like you guys! 我啱啱去咗柏麗大道巴士站打卡啦！happy to run into some of you guys ! 」他表示好開心，承諾創作更多作品報答Fans的支持和愛護，期待舉行演唱會與大家見面。」

最新影片：陶大宇訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【星二代】「肥姐」病逝14年　鄭欣宜貼合照：越大越珍惜那種不離不棄
18:31 2022/02/19
【星二代】「肥姐」病逝14年　鄭欣宜貼合照：越大越珍惜那種不離不棄
【第五波疫情】林欣彤疑受感染病徵趨嚴重　快速檢測呈陽性目前自我隔離
14:01 2022/02/19
【第五波疫情】林欣彤疑受感染病徵趨嚴重　快速檢測呈陽性目前自我隔離
【娛圈緋聞】Santis曾與熊仔頭拍拖爆分手原因　承認向MC張天賦表示自己單身
今日 13:57
【娛圈緋聞】Santis曾與熊仔頭拍拖爆分手原因　承認向MC張天賦表示自己單身

你可能感興趣

【星二代】「肥姐」病逝14年　鄭欣宜貼合照：越大越珍惜那種不離不棄
18:31 2022/02/19
【星二代】「肥姐」病逝14年　鄭欣宜貼合照：越大越珍惜那種不離不棄
【第五波疫情】林欣彤疑受感染病徵趨嚴重　快速檢測呈陽性目前自我隔離
14:01 2022/02/19
【第五波疫情】林欣彤疑受感染病徵趨嚴重　快速檢測呈陽性目前自我隔離
【娛圈緋聞】Santis曾與熊仔頭拍拖爆分手原因　承認向MC張天賦表示自己單身
今日 13:57
【娛圈緋聞】Santis曾與熊仔頭拍拖爆分手原因　承認向MC張天賦表示自己單身
歌手 馮允謙 演唱會

最高瀏覽

【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
11:57 2022/02/20
【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
【新冠損害生育力】港大研究證實新冠病毒可致男士睪丸萎縮壞死　患者康復後仍受影響
13:47 2022/02/20
【新冠損害生育力】港大研究證實新冠病毒可致男士睪丸萎縮壞死　患者康復後仍受影響
【BB確診】港媽親述一家四口染疫全紀錄　1歲B仔高燒41℃無床位苦等10小時無奈返家
17:10 2022/02/20
【BB確診】港媽親述一家四口染疫全紀錄　1歲B仔高燒41℃無床位苦等10小時無奈返家