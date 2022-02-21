【疫苗通行證】 進入食肆須主動展示打針紀錄　進入商場超市、街市等不需主動出示

▲ 食物及衞生局今日（21日）介紹「疫苗通行證」的具體執行安排（資料圖片）

食物及衞生局今日（21日）介紹「疫苗通行證」的具體執行安排。食物及衞生局副秘書長（衞生）蔡傑銘表示，「疫苗通行證」的安排會歸納為兩類，包括主動形式及被動形式：

第一類—主動形式，適用於食肆及等處所：

在食肆的情況，顧客到達食肆需要掃描「安心出行」外，也需要出示「疫苗通行證」予場所管理人，供場所管理人以政府提供的手機應用程式掃描「疫苗通行證」並記錄該人士的「疫苗通行證」資料。當局不時有執法行動

第二類—被動形式（適用於人流流量比較大的處所，如超級市場、商場、百貨公司和街市或市集等處所）：

相關處所須在處所入口出示指示，確保員工符合打針要求；而如果市民進入一個場所需要掃描「安心出行」，但同一時間，不需要主動出示「疫苗通行證」予場所管理人，執法會按需要進行，有關人士只需要在獲授權的執法人員要求下出示「疫苗通行證」：

好似攜帶一張身份證，坦白說不希望透過執法而令到市民做呢個行動。

食物及衞生局副秘書長（衞生）蔡傑銘、教育局副秘書長杜永恒、食物環境衞生署副署長（環境衞生）黃淑嫻、社會福利署副署長（服務）郭志良、副政府資訊科技總監黃志光和食物及衞生局首席助理秘書長（衞生）陳尚敏出席記者會。

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記者：鄧凱文