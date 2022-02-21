【第5波疫情】康文署指向康體活動工作人員提供特惠金援助　料下月分批發放

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康文署今日（21日）表示，會再次向活動所僱用的文化及康體活動工作人員提供特惠金援助，預計可於3月開始分批發放。

署方指，鑑於疫情仍然非常嚴峻，會向其直接僱用的康體活動工作人員；或在「體育資助計劃」下體育總會或體育團體舉辦資助活動時所僱用的體育教練及人員；或經由康文署直接採購系統向體育總會或體育團體購買服務時，由這些團體所提供的體育教練，就原定於今年本月4日至28日期間開始或舉行而須取消的活動再次提供特惠金援助，特惠金金額為他們被取消活動原本應得的全數酬金，會直接或透過相關體育總會及體育團體安排發放特惠金。



另外，署方亦稱，會為因疫情閉館而取消又未能改期的香港公共圖書館及音樂事務處的推廣活動作同樣安排，向各相關講者、故事導師及工作人員提供特惠金。因文化場地關閉受影響的兼職帶位員和兼職票務助理亦會獲發放特惠金。同時亦會提供一次性5000元特惠金予每個因取消今年香港花卉展覽而受影響的商業攤位檔戶。

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責任編輯：余思嵐