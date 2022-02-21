【生命鬥士】信信捱過早產換肝健康成長大步行　媽媽感恩兒子2歲生日：勇氣可嘉

▲ 早產出世的信信捱過換肝，現時已2歲了！

看見小朋友成長邁步自己行，為人父母很感動。本港男童信信近日2歲生日，之前更開始放手自己行，媽媽看著兒子如今開心成長，感觸良多。由兒子是25周多早產BB，至需換肝保命，再到換肝後大大小小手術，一切經歷了很多，媽媽大讚信信是小勇士！

25周出世早產嬰信信出現肝臟纖維化，於5個半月大時急需換肝，去年2月，約1歲時進行器官移植手術，在換肝後一直住院，去年12月曾出院回家，在平安夜前不適需再度入院，可幸不久已出院回家去，至今在家跟姊姊一起成長學習，獲爸媽悉心照料。

▲ 2歲信信收到生日禮物很開心！（相片︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

信信大個仔2歲生日

媽媽在facebook專頁「救救小心 – 肝」更新信信的消息，周六（19日），發帖開心宣布信信「大個仔」2歲了！媽媽抱著信信一起拍照，3歲半家姐也一起合照慶祝。從照片所見，雜果忌廉生日蛋糕有可愛的迪士尼卡通裝飾，有2支蠟燭象徵信信2歲了，而生日牌寫上「祝信信生日樂身體健康」，信信更收到一大盒玩具作為生日禮物。媽媽感受至深，

勇氣可嘉嘅小勇士由25周5堅強活到現今兩歲啦⋯⋯大個仔啦！媽媽祝你繼續健健康康、幸福快樂地快高長大。My Prince happy birthday Mama love you

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自己放手行路

此外，在生日前一天（18日），信信家人發布了一段影片，見證了兒子成長路。信信在家中自己放手行路，小心翼翼大步走，不用拖著他人或扶著物品，行了數步到門框時才扶一扶牆邊。

好感動！你終於都會行，肯放手自己行，做得好繼續努力！

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不少網民一直關心信信，見他行路及2歲生日，大家紛紛祝賀生日快樂及大讚信信叻豬，「做家長最開心見到佢哋健健康康」、「睇到信信一次比一次進步」等等，網民不忘鼓勵媽媽，「偉大的媽媽、堅強的信信」和「信信同媽媽都好叻」。

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責任編輯︰顏紫燕