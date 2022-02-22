【新店速報】WEAVE LIVING啟德開租務式住宿　提供可持續環境友善產品

▲ WEAVE LIVINGG x SLOWOOD合作，提供可持續發展的生活模式。（圖片由WEAVE LIVING提供）

租務式住宿受港人歡迎，亞洲住宅租務品牌WEAVE LIVING的新物業WEAVE STUDIOS現於啟德開業，WEAVE LIVING更與質生活百貨店SLOWOOD合作，希望可以提供可持續發展的生活模式。

WEAVE LIVING指WEAVE STUDIOS—KAI TAK位於的啟德區，樓高19層，擁有99間設備齊全的單人及雙人套房。每間套房配備寢具、私人浴室、的儲物空間及專用工作區。大部分套房都設有帶電動窗簾的落地玻璃窗，大家還可以觀望到獅子山景色！

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WEAVE STUDIOS—KAI TAK設有一共三層的共享空間，包括客廳、健身房、廚房、適合在家工作的專用安靜樓層、以及位於露台的戶外種植園區，讓住客在忙碌的都市生活中放鬆休息，投入一個可持續發展的生活體驗。

WEAVE LIVING更與與環保雜貨零售品牌SLOWOOD聯手打造WEAVE STUDIOS—KAI TAK的可持續生活模式，貫徹品牌對環境、社會和企業管治的承諾和理念。物業會選用SLOWOOD由全球所搜羅的環境友善產品，部分更是B Corp認證產品，透過現代、環保、可持續的生活方案為住客帶來生活體驗。

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WEAVE LIVING表示是次聯乘希望可以共同推動可持續發展和減少浪費的原則，可以為住客提供環境友善的生活用品。當中有可持續替代品，包括100%可生物分解的補充裝個人護理產品、全天然的家庭香薰和其他家居必需品，以實踐對地球友好的可持續現代生活方式。

詳情可按此查詢。

WEAVE STUDIOS—KAI TAK

地址：土瓜灣譚公道103號



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記者：蕭雅文