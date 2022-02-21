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【第五波疫情】有酒樓職員推車售賣快速測試棒　酒樓回應指為紓緩社會對快速測試包需求

社會 14:49 2022/02/21

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有網民上傳照片，酒樓內有售賣快速測試棒。（網民圖片）

本港第5波疫情仍然非常嚴峻，不少市民近日紛紛搶購新冠病毒快速檢測包，令到檢測包供應很緊張。有網民今日（21日）在網上分享一張照片，從照片中可見，在酒樓內有職員推著平日用作擺放點心的手推車，車上放著一個紙盒，並寫有「快速測試棒每盒$50」的字眼。

在社交網站上傳照片的網民表示，「適者生存，酒樓賣檢測棒可能好賺過買點心。」

而其他網民則留言，

香港人的腦真係轉得快！

呢隻深水埗特賣城賣19蚊!

富臨集團事後回應，指因應新冠疫情發展，該集團一直為員工採購快速抗原測試包，以保障員工安全與健康；另留意到市民對快速測試包需求甚殷，故決定在足以應付員工所需的情況下，向有需要市民出售其餘庫存，紓緩社會對快速測試包的殷切需求。

發言人指，為遵守防疫措施要求，避免人群聚集，已安排員工以點心車形式向市民展示測試包，而有關點心車在使用之前已經進行消毒清潔，確保衞生。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：余思嵐

 

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