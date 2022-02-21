【封區檢測】沙田博康邨博達樓共3620人接受檢測　發現116宗初步陽性和4宗結果不確定個案

▲ 沙田博康邨博達樓共3620人接受檢測。（新聞處提供）

港府由本月19日至21日限制沙田博康邨博達樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，發現116宗初步陽性檢測個案和4宗檢測結果不確定個案。

截至昨晚11時，在第一及第二次檢測共有約3620人次接受檢測，當中發現116宗初步陽性檢測個案和四宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪778戶，當中14戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：余思嵐