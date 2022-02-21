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【失業率】本港失業率維持在3.9%　11個月來首次未下降

社會 16:33 2022/02/21

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政府今日公布最新失業率。（梁偉榮攝）

第五波疫情爆發，政府統計處今日(21日)公布最新一期失業率。經季節性調整2021年11月至2022年1月失業率維持在3.9%，與2021年10月至12月相同。就業不足率亦由2021年10月至12月的1.7%至2021年11月至2021年1月的1.8%。

與2021年10月至12月比較，在2021年11月至2022年1月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，上升主要見於餐飲服務活動業和藝術、娛樂及康樂活動業，而下跌則主要見於製造業和運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊業。就業不足率方面，上升主要見於餐飲服務活動業。
 
總就業人數由上一期的368萬人，下跌至367.6萬人，減少約4,200人。同期的總勞動人口亦由382.4萬人跌至381.1萬人，減少約12,300人。失業人數（不經季節性調整）由14.3萬人下跌至13.5萬人，減少約8,100人。同期的就業不足人數則由66,800人上升至69,800人，增加約3,000人。

勞工及福利局局長羅致光指，本地第五波疫情開始令勞工市場受壓。雖然失業率維持在3.9%，但是同期就業不足率上升0.1個百分點之1.8%，總就業人數減少4200人，勞動人口進一步減少12300人。

他指，按行業分析，餐飲服務活動業的失業率較上一個三個月期間上升0.3個百分點至6.2%，藝術、娛樂及康樂活動業的失業率上升1.3個百分點至5.3%。這是由於本地疫情在2022年1月惡化，阻礙了這些行業的活動。另一方面，多個其他行業的失業率繼續下跌，當中製造業和運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊業的跌幅較為顯著。
 
展望未來，羅致光博士說，最近本地疫情惡化將會為勞工市場帶來進一步壓力。第六輪「防疫抗疫基金」的措施應能提供一些支援，估計將惠及67,000個企業、40,000架交通工具的營運者和750,000名人士。然而，勞工市場的前景將取決於本地疫情發展。因此，社會各界必須團結一致，同心合力，配合和支持政府的抗疫措施，令本地疫情盡快受控。政府會繼續密切留意相關情況。

勞工處在2021年11月至2022年一月平均每月錄得97,011個來自私營機構的空缺，按年上升81.2%，較2021年10月至12月的平均數字則下降9.6%。求職人士可使用勞工處的網上平台（如「互動就業服務」網站）獲取這些空缺資訊。
 
大型招聘會方面，勞工處將於2022年3月30日及31日舉辦大型網上招聘會，約有50個僱主參與，提供大量不同行業的職位空缺。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：袁澍

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