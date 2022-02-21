  • 10°C
香港時間 : 2022221日 (週一) 15:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】東涌逸東一邨迎逸樓1210人接受檢測　發現95宗初步陽性和8宗結果不確定個案

社會 15:26 2022/02/21

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

港府昨日（20日）限制東涌逸東（一）邨迎逸樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，共發現95宗初步陽性檢測個案和8宗檢測結果不確定個案。

大廈約有1210人接受了檢測，當中共發現95宗初步陽性檢測個案和8宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
　　
另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約320戶，當中九戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【司法覆核】不滿「疫苗通行證」限制到街市超市　再有巿民入稟申請司法覆核
今日 12:37
【司法覆核】不滿「疫苗通行證」限制到街市超市　再有巿民入稟申請司法覆核
【食品供應】昨日內地供港蔬菜量稍為回落　冰鮮家禽和肉類整體貨量為平日6成
今日 13:09
【食品供應】昨日內地供港蔬菜量稍為回落　冰鮮家禽和肉類整體貨量為平日6成
【等到頸長】公屋輪候時間破6年創新高　近25萬家庭等上樓
今日 13:41
【等到頸長】公屋輪候時間破6年創新高　近25萬家庭等上樓
【第5波疫情】有酒樓職員推車售賣快速測試棒　網民指「賣檢測棒可能好賺過買點心」
今日 14:49
【第5波疫情】有酒樓職員推車售賣快速測試棒　網民指「賣檢測棒可能好賺過買點心」
【封區檢測】沙田博康邨博達樓共3620人接受檢測　發現116宗初步陽性和4宗結果不確定個案
今日 14:59
【封區檢測】沙田博康邨博達樓共3620人接受檢測　發現116宗初步陽性和4宗結果不確定個案
【封區檢測】大廈污水樣本驗出新冠病毒　沙田頌安邨頌和樓今圍封強檢
今日 15:15
【封區檢測】大廈污水樣本驗出新冠病毒　沙田頌安邨頌和樓今圍封強檢

你可能感興趣

【司法覆核】不滿「疫苗通行證」限制到街市超市　再有巿民入稟申請司法覆核
今日 12:37
【司法覆核】不滿「疫苗通行證」限制到街市超市　再有巿民入稟申請司法覆核
【食品供應】昨日內地供港蔬菜量稍為回落　冰鮮家禽和肉類整體貨量為平日6成
今日 13:09
【食品供應】昨日內地供港蔬菜量稍為回落　冰鮮家禽和肉類整體貨量為平日6成
【等到頸長】公屋輪候時間破6年創新高　近25萬家庭等上樓
今日 13:41
【等到頸長】公屋輪候時間破6年創新高　近25萬家庭等上樓
強制檢測 疫情 會安 衞生署 東涌

最高瀏覽

【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
11:57 2022/02/20
【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
【新冠損害生育力】港大研究證實新冠病毒可致男士睪丸萎縮壞死　患者康復後仍受影響
13:47 2022/02/20
【新冠損害生育力】港大研究證實新冠病毒可致男士睪丸萎縮壞死　患者康復後仍受影響
【BB確診】港媽親述一家四口染疫全紀錄　1歲B仔高燒41℃無床位苦等10小時無奈返家
17:10 2022/02/20
【BB確診】港媽親述一家四口染疫全紀錄　1歲B仔高燒41℃無床位苦等10小時無奈返家