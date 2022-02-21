【封區檢測】東涌逸東一邨迎逸樓1210人接受檢測　發現95宗初步陽性和8宗結果不確定個案

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港府昨日（20日）限制東涌逸東（一）邨迎逸樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，共發現95宗初步陽性檢測個案和8宗檢測結果不確定個案。

大廈約有1210人接受了檢測，當中共發現95宗初步陽性檢測個案和8宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約320戶，當中九戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：余思嵐