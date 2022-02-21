【全民強檢】譚耀宗：盼特區政府虛心向內地學習　指港府對全民強檢同時禁足態度有轉變

▲ 全國人大常委譚耀。（經濟日報資料圖片）

全國人大常委譚耀宗，今日在官媒《環球時報》撰寫評論文章，指希望特區政府虛心向內地學習，借鑒內地成熟的抗疫經驗，例如實施全民檢測的安排等。

他之後向傳媒指，對於推行全民檢測是否同時實施禁足，特區政府最近在態度上有轉變。他續指，明白香港有自身情況，市民一開始可能不習慣，但相信若政府加強解説，市民會慢慢接受。

譚耀宗撰寫文章形容，當前是香港抗疫兩年多以來最嚴峻時刻，疫情突然再次升溫，特區政府反應的確有些措手不及，更出現不必要混亂，不得不承認本港防疫抗疫工作存在漏洞。

他指出，現行對策未能跟上需要，例如核酸檢測能力不足、輪候及等候檢測結果時間過長等，加上社區隔離和醫院床位嚴重不足，同時缺乏足夠防疫專家和醫護工作人員等，形容抗疫前線人員及市民，每天都陷於艱苦作戰、亟待支援。

譚耀宗強調，目前最急切要從源頭做好檢測，及早發現並追踪感染者，提供必要的醫學治療和實施必要的隔離措施。

他續指，希望特區政府及全體公務員能虛心向內地學習，借鑒內地成熟的抗疫經驗，例如若需要實施全民檢測應該怎樣安排，強調特區政府要幫助市民認識到全民檢測的重要性、如何跟進檢測出來的確診者，以及隔離治療的安排等。

他又鄭重呼籲全港市民，履行接種疫苗和接受核酸檢測的共同責任，相信有國家作強大的後盾，只要同心抗疫、團結一致，香港必能戰勝當前的疫情，爭取早日清零，與內地早日恢復通關。

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責任編輯：胡偉明