【新冠肺炎】馬會指有練馬師確診　將不能參加晨操及賽事

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賽馬會今日（21日）表示，練馬師葉楚航新冠病毒檢測呈陽性結果，將不能參加晨操及賽事，直至另行通知。



賽馬會指，葉楚航於上星期所有核酸檢測中，包括昨天均持續取得陰性結果，因此可出席昨天的沙田賽事及今早的晨操。今晨獲悉葉楚航核酸檢測結果呈陽性後，隨即諮詢本會的首席醫療主任，採取一系列的迅速行動包括隔離葉楚航以待衞生當局的進一步指示，正在追查葉楚航是否有任何密切接觸者，並將按規定安排隔離及檢測。

會方又稱，規定練馬師及騎師每星期7天均要接受核酸檢測，所有持牌人士必須每天均取得陰性檢測結果，才可出席賽事、晨操及其他在馬場內舉行的活動，在今次事件中，成功及早發現在傳染力最低時的感染個案。

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責任編輯：余思嵐