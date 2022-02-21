【COLLAR成員】足本版KFC廣告片推出　COLLAR邊食炸雞邊唱跳洗腦歌

女團COLLAR於1月中出道，近日又再以全團的身份接下新廣告。品牌今日推出1分20秒足本版廣告，八位成員換上黑白裝束跳著熱舞食炸雞，我連日來的嚴寒天氣帶來一陣暖意！

八位COLLAR成員包括隊長阿Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、阿Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、Winka（陳泳伽）、Ivy So（蘇雅琳）、Candy（王家晴）及李芯駖，於上月12日出道，至今短短一個多月，已經成為廣告商的寵兒。

▲ （影片截圖）

繼早前被運動飲品相中後，COLLAR再次以全團的身份接下廣告，是次則與師兄MIRROR「打對台」，成為炸雞連鎖快餐店KFC的代言人，官方今日推出1分20秒的足本版廣告片。

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廣告中八女換上型格黑白裝束，片段不斷播放COLLAR唱著：「Krispy、Tasty、Yummy、Lovely!」的洗腦歌，八女在影片中除了熱舞，還有多角度可愛及型格的吃炸雞的表情，相信絕對能滿足一班COLLAR粉絲「前夫」的渴望。

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