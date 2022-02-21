【特首選舉押後】盧文端解讀：香港要在2個月內控疫　特首選舉要在7.1前完成

▲ 盧文端。（資料圖片）

港府押後特首選舉至，全國僑聯副主席盧文端在報章撰文解讀，當中提到，特首選舉由3月27日延至5月8日，不止顯示香港要在2個月內控制疫情，更表明特首選舉及中央任命程序，需要再港府換屆的限期，即7月1日前完成。

盧文端解釋，《基本法》訂明行政長官任期為5年。如果特首選舉延至7月1日之後，需由全國人大常委會作出決定，提供憲制性的法律根據。這個動作影響太大，應盡可能避免。另一方面，如果疫情長時間拖下去，香港社會承受不了；而且今年七一是香港回歸祖國25周年的紀念日，如果疫情不能在此之前受控制，回歸慶典乃至國家領導人來港慶賀視察，都會受影響。

盧文端形容，中央牢牢掌握特首主導權，對香港關於特首選舉的社情民意有充分了解和掌握。他指，過去中央對特首人選列出四大標準：愛國愛港、有管治能力、中央信任、港人擁護。又引述港澳辦主任夏寶龍曾就愛國愛港和管治能力，提出的具體標準和要求，包括「5個善於」：善於在治港實踐中全面準確貫徹一國兩制方針；善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題；善於為民眾辦實事；善於團結方方面面力量；善於履職盡責。盧文端形容，選舉新一任特首人選可說是「有章可循」。

他又證實，中央早前就新一任特首人選在港諮詢意見，「中央聽取意見非常深入、具體、全面，參與提供意見的人士不僅有廣泛代表性，而且是知無不言、言無不盡。」盧文端相信，中央和香港社會都不希望見到這場重要的特首選舉草率了事，而是希望盡快使疫情受基本控制後，確保舉行一場公平、公正、公開、安全的特首選舉。

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責任編輯：林曉君