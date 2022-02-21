【染疫死亡】11個月大女嬰持續抽搐上周六送院確診　留醫至昨日不治

▲ 11個月大女嬰上周六出現發燒及持續抽搐，送院治療後延至昨日不治。

第五波疫情嚴峻，每日確診個案維持在數千宗，本港今日（21日）新增7533宗確診個案。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會交代最新疫情。

醫管局表示，現時共有3803名染疫病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫；逾2300名病人在社區隔離設施隔離。

劉家獻表示，過去24小時再多13名病人離世，涉及7男6女，包括一名11個月大女嬰。11個月大女嬰早前因持續抽搐、發燒，在2月19日上午送到將軍澳醫院急症室，入院後由醫護為她做急救，有插喚，其新冠肺炎檢測呈陽性，再轉到伊利沙伯院兒科ICU作治療，惟其情況持續惡化，心肺功能一度停頓，延至昨日（20日）黃昏6時59分離世。連同3宗早前未有公布的死亡個案，現時共有311名病人在公立醫院離世。

劉補充指，女嬰的健康一直良好，其父母、祖母、8歲的哥哥及孖生姊妹的快速抗原測試陽性，當局相信她是因家人而受到感染。她在2月19日凌晨出現發燒及抽搐情況，到將軍澳醫院急症室後需要插喉，檢測呈陽性，CT值為17。由於女嬰除了有呼吸問題外，也出現抽搐情況，隨後被轉送到伊利沙伯院兒科ICU作治療，入院後曾被處方瑞德西韋，惟因情況轉差得好快，同日中午時分心臟一度停頓，醫護為她搶救，至昨日黃昏離世，個案已交由死因庭跟進，又指現時仍未得知死因。

至於其他12名離世病人，他表示大部分離世病人屬長者，部分人有長期病患。

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責任編輯：郭詩詩