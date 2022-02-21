【第五波疫情】商台DJ麻利確診　從未接種疫苗現留家休息

本港的第五波疫情持續，商台也先後有DJ、播音員確診感染，包括廣播劇《十八樓C座》的「周老闆」金剛 、《公子會》節目主持劉翁，劉翁則於昨日（2月13日）於社交平台表示：「我全家中晒」。

而與鄭裕玲（Do姐）、余迪偉一同主持《口水多過浪花》的麻利，亦於今日（2月21日）下午於個人IG上載千字文，宣布染疫兼詳述自己的發病經過及各項病徵。

她稱自己「冇打過針、選擇用中藥、冇食過panadol、有調頻TimeWaver、病徵算明顯同好大幅度上落」，兼提醒「應付Omicron需要嘅係冷靜」、休息是相當重要。

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麻利詳細分享各病徵

麻利指自己比較認真對待每款病徵，以方便中醫理解狀況。第一，發冷、高燒：「個傍晚突然覺得啲骨好散，少少頭痛。」她表示本來打算行街及順道戴爸爸回家，幸最終打消此念頭，叫父親自行返家：

真係好好彩。晚上就精彩啦，好醒目十一點鐘上床瞓，跟住嚴重發冷，最正係房有暖風機，但凍到傻咗冇伸手去開機。發冷四小時轉為發高燒，當時未有探熱針，估計都好高溫，有諗過會唔會因此燒到變蠢。全身好痛，典型重感冒會有嘅皮膚、頭皮赤痛，非常之敏感地痛。又有另一個好彩係我買咗TimeWaver Home，突然間醒起，爬出房攞咗即刻run下frequency ，我想瞓得到咋唔係要即刻康復。好不容易捱到天光。

麻利稱，知道發燒是有功能，所以未有打算強迫自己需馬上退燒，她指探熱後的體溫徘徊38.5左右：「我中醫已經做咗好多case經驗豐富，個病啲起起落落大家大同小異。印象中人生有幾次重感冒都係咁辛苦。呢日冇記憶，冇食過嘢亦冇興趣、冇需要食。全日响張床度，冇沖涼冇洗面冇郁過。長期接力用timewaver home以及用醫療級吸氫氣機，有效快速放鬆瞓覺同埋減低嗰種感冒式頭痛。」

第二，發燒、冇胃口：「繼續低燒，頭痛、周身骨痛、皮膚痛。味覺得返苦味，但由於苦茶都好苦所以冇分別。唯一係好想食士多啤梨！仲有檸檬、橙等等，唔知點解。老母買來了熊本縣士多啤梨，我屋企有煉奶。味覺上係有層苦，但依然好味。一盤分兩次食（全日只係食咗呢個）夜晚突然有精神去沖涼好開心。」

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瞓醒後喉嚨超級痛

麻利續指自己再經歷「發燒、退燒、低燒、喉嚨痛」，她寫道：「一瞓醒全身汗，喉嚨超級痛。退燒就出到汗。但亦因為退燒，我都估到今日快速測試應該顯示positive（個個都係咁講）連日嚟成日俾人追問檢測結果，我覺得大家唔好迷戀一個檢測答案。有病嘅人要自己坦白面對身體有唔妥，而唔係望住一條線兩條線嚟決定做乜。仲有。就算你positive，醫生都係斷症下藥（in my case it’s 中醫）點發熱、點發冷、點痛，全部都有關，但同你「被法定乜乜機構話你陽性定陰性」無關。come on，醫病係醫個人唔係醫兩條線。」

麻利：病毒同細菌係兩件事

她提到有人建議發燒中的她出在外檢測：「自問冇力揸車，即係走去坐車？咁我點確保我冇傳染俾人嘅危險？去到呢度我覺得呢個病贏係贏在個腦。輸？輸在冇人肯用下腦。但我知，好多公司要求員工有官方證明確診先會唔扣假之類，搞到人人急住出街抵住病要排隊檢測，否則又話你曠工，呢啲公司、呢啲話事人，同香港一樣！病到忽咗！醒未呀大家！我亦都知道好多人唔留屋企係驚搞到屋企人。」

她續指：「其實要互相幫助、互相教育，知道病毒係一個咩概念。另外我又諗，如果你要强檢感冒，香港長期有大量人口處於感冒狀態㗎，呢刻我甚至反省點解要歌頌『病都返工』嘅同事？每種感冒都係病毒嚟，有病應該好返先出街係常識。原來係常識。病毒同細菌係兩件事，唔知到今日有幾多人分得清呢？」

「嚨俾𠝹刀𠝹傷咗咁痛」

麻利再於另一則Instagram帖文中分享情況，她透露自己經歷「好多痰、喉嚨痛」：「Omicron嘅喉嚨痛係你喉嚨俾𠝹刀𠝹傷咗咁痛，每吞一次口水就翻𠝹一次。係刀傷鋒利劇痛。終於有想食嘢嘅衝動，但只係衝動，因為好易攰。因為病毒品性濕寒，萬萬不能亂食嘢。例如餃子如果係白菜豬肉，有白菜死梗。我媽居然揾到韓國青瓜豬肉餃。但好難食🥲所以我都係煮快熟通心粉。下午又係瞓覺，嗰種一挨落床舒服即刻飄走嘅感覺相當良好。」

她提到：「半夢半醒之間我問Omicron其實你邊度嚟㗎？畫面係洛杉磯Santa Monica山火，我再問，呢個夜晚山火畫面係L.A.定澳洲？答案都係L.A.。莫名悲傷感覺，一定係本來有好多嘢住咗响自己棲息地，你冇燒到人渣都冇，佢唔使轉移或變種。蝴蝶效應不難理解吧。瞓醒覺再查下L.A.山火啲資料，諗起無數樹林、動物避無可避，樹林係地球個肺嚟㗎喎。唔好問點解嗰邊山火呢邊疫情，地球係一個波，任何人做任何嘢都係集體意識一部份，要你食返啲都冇計。」

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暫時仲有病徵

她稱自己暫時仍有病徵，所以不會浪費快速測試套裝，兼且有胃口但不見得有甚麼食物想吃。她分享：「我中醫話佢有同行响博覽館幫手但中招，中咗之後，作為中醫冇得揀用返中藥(?!)然後食飯係派咖喱雞或牛（??!!!）呢啲又多汁、辣、油淋淋嘅食物食到所有人咳到仆街又久病不好。我想知邊個高手負責安排呢啲嘢，有冇少少良心？病人喎？新冠喎？食咖喱？再一次感受到醫呢個病係用智慧，唔好講其他嘢。」

她寫道：「趁有精神消毒咗屋企，我知暫時消完毒又會俾本人污染。但我feel better抹乾淨啲嘢一次。然後又上床休息。兩邊鼻都全塞，咳到傻咗，用咗TimeWaver “breath of life”，即刻呼吸到同埋個人放鬆返，冇再咳，瞓到覺。」

「應付Omicron需要嘅係冷靜」

她以「過來人」身份分享建議：「應付Omicron需要嘅係冷靜，停止獵巫、Focus on自己同身邊人，唔一定要食好多嘢、聆聽自己需要，瞓覺、瞓覺、瞓覺、熱檸檬水，維他命B/C/D/Zinc」。

她稱自己會做隱士、專心養好身體，「因為我每次重病喉嚨都好弱會咳好耐，咳就講唔到嘢，所以暫時有咩都係會叫暫停先。大家都要保重身體啊啊啊。」

商台即時安排清潔消毒

商台稱麻利的最後上班日期是2月14日，工作期間均有佩戴口罩。商台謂︰「以麻利亞最後上班日期起計七天，即2月20日，只要《口水多過浪花》之團隊完成快速測試為陰性，已屬安全，2月21日便可如常上班。」

而與她一同主持節目的同事，由事發起七天已進行自我家居隔離，每天盡量進行快速檢測，並且匯報檢測結果給公司。商台也已經即時安排清潔和消毒有關工作地點。