【第五波疫情】養和醫院澄清並無出現大爆發　近周錄得員工確診均涉社區或家居感染

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生（左）、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生（右）。（馮漢柱攝）

本港爆發第五波新冠疫情，有傳養和醫院出現大爆發，院內30多人染疫，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示手上沒有相關資料；養和醫院回覆未有交代感染醫護數字，僅指院內任何人員的快速測試結果若是陽性，該人員不用上班，員工為確診者的緊密接觸者，亦不用上班，並須依照醫院感染控制組的指引接受病毒核酸測試，證明為陰性，方可返回工作崗位。

有傳養和醫院多個部門員工受感染，包括手術室，多層病房，初生嬰兒部，病理學部門，輔助呼吸病房，內鏡中心等，感染人數多達30多人，包括職工、護士、甚至醫生，包括著名肝膽胰外科教授。

養和醫院澄清沒有出現新冠肺炎大爆發，院方指鑑於疫情嚴峻，社區確診人數不斷上升，而養和的人員亦為社區的一分子，前綫醫護及員工難免有機會在社區及家居受到感染。

院方稱，過去幾星期，醫院所接獲員工報告的確診個案，均在社區感染或因家居同住者確診而受到感染或列為緊密接觸者，他們均不用上班；強調院方防疫措施嚴謹，及就員工檢測要求提高，院方錄得的確診員工個案數目，屬反映社區疫情實況。

養和稱，過去一周要求全院醫護及職員每天上班前也需進行病毒快速檢測，證實陰性結果，才可上班。若測試結果呈陽性，須向上級及醫院的感染控制組報告，並需接受病毒核酸測試，並將個案通報衞生防護中心，染疫員工須按照防護中心檢測隔離，直至完成隔離及檢測證明為陰性，才可返回工作崗位。

發言人補充，鑑於疫情嚴峻，前綫醫護及員工難免有機會在社區及家居受到感染，惟同事仍齊心抗疫，加強院內防控及自我衞生防護，並謹守工作崗位；使院內人手緊張，院方亦會盡力與醫管局協作，並支持李嘉誠基金會的計劃，與各界攜手對抗疫情。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，醫院內有醫護個案經常會發生，多數在社區內感染，會盡快聯絡，至於爆發情況，可能有所滯後，如機構有較大規模爆發，都會徹底清潔，部分要停工，會主動聯絡相關員工作檢測。

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記者：鄧凱文