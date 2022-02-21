【第五波疫情】今日新增7,533宗確診個案　再多13名病人離世【不斷更新】

新冠疫情嚴峻，連續數天確診個案達數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會，交代最新疫情。本港新增7,533宗確診個案。

【17：05】

被問及為何不再公布初步確診數字？歐家榮表示，現時公私營化驗所樣本數量太多，如果再計算未被確診數字，未必能反映實際趨勢。

【16：55】

歐家榮預期，確診數字升勢未止，社區傳播速度仍然很快。

【16：50】

大埔特殊學校匡智會松嶺第三校被指未有按教育局要求全面暫停面授，衞生署相信有部分宿生留宿。即睇：【下一頁】

【16：45】

被問及養和醫院是否有院內爆發？以及為何政府不主動公布群組爆發詳情？歐家榮表示，手頭上未有相關資料，但現時很多醫護感染個案都是社區感染。至於群組爆發方面，政府一直有追蹤和調查，但數據難免滯後。即睇：【下一頁】

【16：40】

劉家獻表示，醫管局過去數日與各私家醫院不斷商討，希望它們能協助接收病人。劉家獻指，私家醫院反應正面，希望2至3日能成事。即睇：【下一頁】

【16：35】

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去24小時有13名患者離世，包括7男6女，年齡介乎11個月至97歲。其中一名11個月大女嬰，心肺功能一度停頓，延至昨日（20日）黃昏6時59分離世，即睇：【下一頁】。

【16：30】

歐家榮表示，本港新增7,533宗確診個案。

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責任編輯：TOPick港聞組