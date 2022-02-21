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今日新增7,533宗確診個案　再多13名病人離世【不斷更新】

社會 16:25 2022/02/21

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

疫情未見緩和趨勢。（譚以諾攝）

新冠疫情嚴峻，連續數天確診個案達數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席記者會，交代最新疫情。本港新增7,533宗確診個案。

【16：40】

劉家獻表示，醫管局過去數日與各私家醫院不斷商討，希望它們能協助接收病人。劉家獻指，私家醫院反應正面，局方希望2至3日能成事，大方向是將正接受療養、康復治療和接受日間服務的病人轉到私家醫院。

【16：35】

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去24小時有13名患者離世，包括7男6女，年齡介乎11個月至97歲。

【16：30】

歐家榮表示，本港新增7,533宗確診個案。

最新影片

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

 

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