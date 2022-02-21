【第五波疫情】港府實施居安抗疫計劃　港大醫學院從衣食住行提供家居檢疫小貼士

▲ 港大醫學院從衣食住行提供家居檢疫小貼士。（HKU Medicine fb圖片）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，港府實施「居安抗疫計劃」，容許合適的密切接觸者改在居家檢疫，衞生防護中心上周四指暫時有逾6千人正家居檢疫。港大醫學院今日（21日）表示，就衣、食、住、行提供一些家居檢疫指南。

家居檢疫指南如下

衣

整段檢疫期間留守家中，切勿擅自離開住所，並保持大門關上進行隔離，切勿容許任何非同住親友進入住所

監測身體狀況，包括每天量度體溫並保持記錄

食

勞煩親友代勞購買，或以網購添置食品或必需品

請上門送遞物資人員將物品置於門外，避免面對面交收，開啟大門時，正確佩戴貼面的外科口罩

住

加強個人及家居環境衞生（清潔消毒家居、勤洗手、避免共用私人用品）

若必須短暫離開住所棄置垃圾，請妥善包紥垃圾，期間戴好口罩

保持空氣流通，並經常清潔消毒（尤其廁所和廚房）

行

️如出現較輕微徵狀需要求醫，可電話預約指定診所，並以點對點方式前往指定診所

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐