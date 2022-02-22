【現代孟母】岑麗香跟陳豪搬到港島2000萬豪宅 拆解中西區傳統名校網

香香公主岑麗香誕下兩名可愛小寶貝Jacob和小腰果後，便專注於育兒，其社交媒體賬戶上，亦經常可見她與囝囝互動的生活照，相中亦意外曝光香香早前新搬入，市值達2千萬港元的港島中西區干德道豪宅。

香香近日在分享與大仔的生活點滴，相中可見客廳寬敞，窗邊有三層玩具架，放慢各類幼兒玩具和布書，令客廳猶如小型遊樂場，身為人母的岑麗香更親力親為，幫兒子的平衡車塗上顔色。

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一家四口的安樂窩以白色為主調，風格簡約明亮，客廳放置了L形長梳化。地面則舖上灰色防滑軟墊，方便小孩活動之餘，亦防止跌碰受傷。全心投入照顧囝囝的香香更化身髮型師，為兩個小寶貝剪髮。

新居行簡約風 空間闊方便小孩活動

據了解，岑麗香回流香港奪得華姐后冠後，一直都為方便在電視城工作，而居住在將軍澳。惟香香與丈夫強強結婚， 並誕下長子Jacob後，屢次被發現到港島中西區物色樓盤，最後更於前年，一家三口搬入新居。

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香香夫婦千里迢迢從新界東搬往港島西，報道指全因陳豪和陳太陳茵媺在背後「慫恿」。原來本身家住大埔比華利山豪宅的陳豪夫婦，也是過來人。

多年前二人「貪校網好」及國際學校選擇多，專程全家搬入港島南區的南灣豪宅，希望3名子女得到更好的教育機會。而岑麗香搬到中西區，正是得到陳豪、陳茵媺夫婦「高人指點」。

舉家搬港島 陳豪、陳茵媺做軍師

事實上，屬11校網的中西區，絕對當之無愧是傳統名校區，受不少家長追捧。該區16間小學中，更有5間排名全港頭百名。幼稚園方面，就有知名的龍幼嘉諾撒聖心幼稚園和聖保羅堂幼稚園等。如要揀選國際學校，中西區亦有德瑞國際學校、堅尼地小學及山頂小學等衆多選項。

責任編輯：王明芳