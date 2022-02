▲ 《秘境探險》

「蜘蛛仔」湯賀蘭(Tom Holland)及麥克華堡(Mark Wahlberg)主演的動作冒險片《秘境探險》(Uncharted)在上星期剛美國上映,旋即登上票房冠軍。

《秘境探險》在2月18日開畫,票房收1,540萬美元,開畫周末票房(2月18-20日)累收4,415萬美元,更成為本年度開畫票房第一位。

最新影片推介:陶大宇專訪

不單止在美國表現出色,《秘境探險》早前於其他地區上映亦在票房奪得開畫冠軍,當中包括日本、韓國及台灣等地區,於部分地區的開畫票房更超越去年上映的Marvel電影《黑寡婦》(Black Widow)、《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-chi and The Legend of The Ten Rings)及《永恆族》(Eternals),全球票房至今(截至2月20日)達至1.39億美元。