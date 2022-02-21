  • 10°C
香港時間 : 2022221日 (週一) 16:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗通行證】創科局製作疫苗通行證教學短片　將於多個商場中播放

社會 16:27 2022/02/21

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

創科局製作疫苗通行證教學短片。（FB圖片）

「疫苗通行證」於2月24四日起全面實施，創新及科技局製作兩套相關的教學短片及資訊圖像，將在多個商場、商廈等免費播放。

創科局局長薛永恒今日（21日）於網誌中表示，當局製作兩套有關「疫苗通行證」教學短片及資訊圖像，由政治助理張曼莉向市民及處所介紹，如何使用最新版本「安心出行」和「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式。他說，政府資訊科技總監辦公室已將短片及資訊圖像，發送予逾11萬個「安心出行」場地二維碼登記人。

薛永恒指，除安排短片在政府平台播放外，亦獲得多家機構及企業的支持和響應，當中包括港鐵、新鴻基地產、信和集團、新世界發展、恒基兆業地產、長江實業集團、置富產業信託、太古地產、會德豐／九龍倉等，安排短片在旗下商場、商廈或住宅免費播放。

薛永恒又提醒市民，措施實施後，進入一些「疫苗通行證」的指定處所，需要展示紙本或電子疫苗接種紀錄即針卡或「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，方可獲准進入；市民要好好保存自己的電子針卡，切勿與人分享，更千萬不要以身試法，以他人針卡進入指定處所，如有任何違法違規的行為，當局定必嚴肅執法。

教學短片將於多個商場中播放。（FB圖片）

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴　

相關文章

【疫苗通行證】 進入食肆須主動展示打針紀錄　進入商場超市、街市等不需主動出示
今日 14:45
【疫苗通行證】 進入食肆須主動展示打針紀錄　進入商場超市、街市等不需主動出示
【封區檢測】東涌逸東一邨迎逸樓1210人接受檢測　發現95宗初步陽性和8宗結果不確定個案
今日 15:26
【封區檢測】東涌逸東一邨迎逸樓1210人接受檢測　發現95宗初步陽性和8宗結果不確定個案
今日新增7,533宗確診個案　再多13名病人離世【不斷更新】
今日 16:25
今日新增7,533宗確診個案　再多13名病人離世【不斷更新】

你可能感興趣

【疫苗通行證】 進入食肆須主動展示打針紀錄　進入商場超市、街市等不需主動出示
今日 14:45
【疫苗通行證】 進入食肆須主動展示打針紀錄　進入商場超市、街市等不需主動出示
【封區檢測】東涌逸東一邨迎逸樓1210人接受檢測　發現95宗初步陽性和8宗結果不確定個案
今日 15:26
【封區檢測】東涌逸東一邨迎逸樓1210人接受檢測　發現95宗初步陽性和8宗結果不確定個案
今日新增7,533宗確診個案　再多13名病人離世【不斷更新】
今日 16:25
今日新增7,533宗確診個案　再多13名病人離世【不斷更新】
疫情 疫苗通行證 安心出行 疫苗 薛永恒 地產 商場 創新及科技局 商廈

最高瀏覽

【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
11:57 2022/02/20
【幼子染疫】兩子染Omicron高燒40°C發冷顫抖　張名雅提醒家長做好3大準備
【新冠損害生育力】港大研究證實新冠病毒可致男士睪丸萎縮壞死　患者康復後仍受影響
13:47 2022/02/20
【新冠損害生育力】港大研究證實新冠病毒可致男士睪丸萎縮壞死　患者康復後仍受影響
【BB確診】港媽親述一家四口染疫全紀錄　1歲B仔高燒41℃無床位苦等10小時無奈返家
17:10 2022/02/20
【BB確診】港媽親述一家四口染疫全紀錄　1歲B仔高燒41℃無床位苦等10小時無奈返家