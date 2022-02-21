【疫苗通行證】創科局製作疫苗通行證教學短片　將於多個商場中播放

▲ 創科局製作疫苗通行證教學短片。（FB圖片）

「疫苗通行證」於2月24四日起全面實施，創新及科技局製作兩套相關的教學短片及資訊圖像，將在多個商場、商廈等免費播放。

創科局局長薛永恒今日（21日）於網誌中表示，當局製作兩套有關「疫苗通行證」教學短片及資訊圖像，由政治助理張曼莉向市民及處所介紹，如何使用最新版本「安心出行」和「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式。他說，政府資訊科技總監辦公室已將短片及資訊圖像，發送予逾11萬個「安心出行」場地二維碼登記人。

薛永恒指，除安排短片在政府平台播放外，亦獲得多家機構及企業的支持和響應，當中包括港鐵、新鴻基地產、信和集團、新世界發展、恒基兆業地產、長江實業集團、置富產業信託、太古地產、會德豐／九龍倉等，安排短片在旗下商場、商廈或住宅免費播放。

薛永恒又提醒市民，措施實施後，進入一些「疫苗通行證」的指定處所，需要展示紙本或電子疫苗接種紀錄即針卡或「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，方可獲准進入；市民要好好保存自己的電子針卡，切勿與人分享，更千萬不要以身試法，以他人針卡進入指定處所，如有任何違法違規的行為，當局定必嚴肅執法。

▲ 教學短片將於多個商場中播放。（FB圖片）

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責任編輯：黃悅晴