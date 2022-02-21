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【第五波疫情】大埔匡智松嶺第三校被指未有按要求停面授　衞生防護中心相信學校部分已暫停

社會 16:56 2022/02/21

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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮交代本港疫情。（資料圖片）

本港第5波疫情持續，本港今（21日）新增7,533宗確診，當中3,229宗由醫管局確診。政府今日召開記者會公布最新疫情。（詳情即看：【下一頁】

記者會上問及，大埔特殊學校匡智會松嶺第三校被指未有按教育局要求，全面暫停面授，有指校長要求教師留在學校宿舍及工作。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮回應表示，相信學校部份已暫停，但由於住宿方面無法停止，故會有部分宿生留宿，如有爆發，中心會作跟進，並審視宿生是否需要在現場檢疫或進入檢疫中心。

翻查學校網頁資料，大埔匡智會松嶺第三校屬嚴重智障兒童學校，服務對象為嚴重智障兼具多重弱能兒童，中、小學部各設6班，提供96個學額，並設60個宿位。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：馮琪雅

衞生防護中心 衞生署 醫管局‎ 疫情

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