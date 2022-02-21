【兩會2022】港區全國政協常委今如期赴深隔離　消息：僅不足5人出席

▲ 全國兩會下月初在北京召開。（資料圖片）

全國兩會下月初在北京召開，有傳原定今日赴深圳隔離的18位港區全國政協常委，收到通知毋須出席下月1日的全國政協常委會會議，因此改至周四才「跟大隊」赴深隔離。不過，有政協常委指，相信是誤傳，因自己今日已赴深隔離，惟同行的常委不足5人。另一位政協常委亦表示，沒有收到毋須出席會議的通知。

而全國人大常委譚耀宗就表示，將於本周四才與其他港區政協委員、人大代表一同出發，在深圳隔離7日後轉飛北京。他表示，本港疫情嚴重，自己尚有許多事要處理，加上今次人大常委會會議沒有重要議程，遂獲同意可以稍後才上京。



據了解，本港多位政協常委和政協委員已請假。其中，全國政協常委唐英年的司機及辦公室兩位秘書的家人，先後對新冠病毒檢測呈陽性，正在隔離。唐英年的發言人表示，由於唐英年與三人早前有緊密接觸，基於防疫考慮，因此會請假未能參加會議。另一位政協常委胡定旭，則以留港抗疫為由請假。

譚耀宗形容，大會理解香港情況，如身邊有人確診、屬密切接觸者、身體有不適者，都可請假或毋須出席。

另外，去年9月曾進行手術的全國政協副主席董建華，其辦公室昨透過公關發言人回覆指，董建華現時繼續在家休養，預計不會出席全國兩會。

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記者：林曉君