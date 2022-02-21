【發布淫照】男醫生涉網上發布女子裸照受審　揭發男子指曾要求群組管理員刪照片

▲ 案件今（21日）於東區裁判法院開審。（資料圖片）

35歲男醫生涉於將1名女子的性感照放到社交媒體群組，事主得悉後，男醫生再四度於群組發佈事主的裸照及裸體片段，友人發現後告知事主，群組管理員曾一度刪除影片，惟男醫生再度發佈。涉案醫生否認4項發布淫褻物品罪，案件今（21日）於東區裁判法院開審。揭發事件的男子Y於庭上作供時哽咽指，他於發現事主X的口交照後報警，並要求群組管理員刪除相片，指「呢個女仔已經好唔開心」。Y指照片被刪除後，群組內再發放另1張事主X的露點照，遂再報警求助。

被告婁子堅（35歲，醫生），被控4項發布淫褻物品罪。控罪指，被告分別於2020年5月16日、17日及22日，在社交媒體平台Telegram群組發佈裸體女子X口交、裸體相片，以及裸體女子X露胸及露毛的影片。

案件今開審，裁判官應控方要求頒下匿名令，禁止傳媒報導受害人X及Y的姓名、社交媒體帳號名稱、花名及職業等資料，以及受害人之間及與被告的關係等。

男子Y於庭上供稱，2020年5月14日晚上，朋友於社交媒體問及他是否得知他與X的合照被放於社交媒體群組內。Y遂要求朋友傳送群組連結，並發現有用戶發放有關合照，以及1張女子X身穿白恤衫的性感照。Y供稱與X均確認該群組用戶的電話號碼屬於被告。

Y指與X遂於翌日到警署報案，惟警方指有關非露點類色情照片，現時未能做任何事。及至同月16日凌晨，Y指該用戶再發佈1張X的口交照片。Y向X確認是否相中人，X承認及指在不知情下被偷拍的，X及Y遂再報警求助。

Y作供時一度哽咽指，翌日凌晨他要求群組管理員刪除相片，「呢個女仔已經好唔開心」，群組管理員其後刪除相關照片。

Y指，同月17日下午約6時半，該用戶再將1張X裸體露點相片放到群組內，相片中能看到X的樣貌。X確認是相中人，並指不知情下被偷拍的。X及Y遂再報警求助，Y亦再次請求群組管理員刪除相片。

Y指，他於同月22日發現該用戶再將1段長17秒的淫褻影片，發放到另外1個Telegram 群組內，X亦向Y確認片中人物是自己。Y再度要求群組管理員移除影片，惟群組管理員移除影片後，該用戶又再將相同影片放到群組內。

Y在被告代表律師盤問下同意，X及Y曾於2017年時因被告涉恐嚇他們而報案，Y指稱被告當時曾以1個Instagram帳戶及1個Facebook帳戶騷擾他們，惟最終警員稱證據不足。

案件明（22日）續審。

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記者：梁錦麟