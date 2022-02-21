【開心速遞X飛虎3】黎彼得心臟血管堵塞通波仔花30萬元　契仔黃宗澤出錢幫助解困

▲ 黎彼得心臟血管堵塞急入院通波仔。

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》內，飾演尋寶圖職員豹叔的黎彼得，近日消失於《愛．回家之開心速遞》一段時間，劇情交代他到了加拿大探親，不過在現實中，卻是因為黎彼得在幾個月前要接受「通波仔」手術，因此已向《愛．回家之開心速遞》劇組請假請假兼休息。

黎彼得表示，3個月前因眼腫而看醫生，經過檢查後發現血管收窄，幸好無大礙，但心臟掃描同時發現有兩條血管堵塞，故接受醫生建議盡快接受「通波仔」手術，現已完全康復。

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黃宗澤出錢相助

由於私家醫院10萬元檢查費及20萬手術費，令他吃不消，他主動聯絡無綫要求復工，惟暫未有工作安排，讓黎彼得經濟現負擔，幸好獲契仔黃宗澤大力出手幫助，令他大為感動，讚他患難見真情，形容：「抵他走紅！」

此外，好友丁羽亦幫忙付手術按金，才好讓他順利完成手術。

2004年黎彼得與黃宗澤拍攝劇集《我的野蠻奶奶》而結緣，雖然二人未有正式上契，但黃宗澤早已視黎彼得為契爺，感情十分要好。

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