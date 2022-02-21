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【長者注意】長者「樂悠咭」下周日起享2元乘車　首次須增值多於50元

社會 16:43 2022/02/21

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，即2元優惠計劃，將由本月27日起擴展至電車，以及獲運輸署批准納入參與計劃的紅色小巴路線和街渡航線。

八達通卡有限公司今日（21日）表示周日起， 60至64歲香港居民必須使用「樂悠咭」，以享用2元乘車優惠。樂悠咭持有人須在首次使用樂悠咭前增值多於50元，其中50元為八達通卡有限公司的可退還按金。

所有合資格人士除可享用二元乘車優惠乘坐港鐵、專營巴士、渡輪和專線小巴外，亦可以二元乘車優惠乘坐電車，以及獲准納入計劃的紅色小巴路線和街渡航線。這些紅色小巴和街渡會在車輛或船隻當眼處及其八達通讀寫器展示2元優惠計劃的標誌。
 

 

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責任編輯：余思嵐

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