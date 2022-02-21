【第五波疫情】恒生銀行再有多名員工確診 7間分行今日起暫停服務
社會 16:51 2022/02/21
本港爆發第五波疫情，患者遍佈各行各業。恒生銀行今日（21日）再有職員確診，涉及7間分行，將由今天（2月21 日）起暫停服務，直至另行通知。
恒生銀行今表示，因應有員工確診，7間分行將由今日暫停服務，將會為相關員工提供適切的支援及協助，同時安排在有關分行進行深層清潔及消毒。有關分行內全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。涉及的分行如下：
|分行
|分行
|太古城分行
|2月17日
|筲箕灣分行
|2月17日
|柴灣分行
|2月18日
|統一中心-分行及優越理財中心
|2月18日
|旺角分行
|2月18日
|黃埔新邨分行
|2月19日
|開源道分行
|2月17日及2月19日
一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p
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責任編輯：黃悅晴