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【第五波疫情】恒生銀行再有多名員工確診　7間分行今日起暫停服務

社會 16:51 2022/02/21

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恒生銀行再有7間分行要暫停服務。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，患者遍佈各行各業。恒生銀行今日（21日）再有職員確診，涉及7間分行，將由今天（2月21 日）起暫停服務，直至另行通知。

恒生銀行今表示，因應有員工確診，7間分行將由今日暫停服務，將會為相關員工提供適切的支援及協助，同時安排在有關分行進行深層清潔及消毒。有關分行內全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。涉及的分行如下：

分行 分行
太古城分行 2月17日
筲箕灣分行 2月17日
柴灣分行 2月18日
統一中心-分行及優越理財中心 2月18日
旺角分行 2月18日
黃埔新邨分行 2月19日
開源道分行 2月17日及2月19日

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴

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恒生銀行（00011） 疫情 銀行

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