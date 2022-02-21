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【第五波疫情】恒隆地產撥款1000萬元　首階段向前線人員及基層家庭贈防疫物資

社會 17:05 2022/02/21

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恒隆撥款港幣1千萬元，全力支持香港抗疫工作。（恒隆提供）

恒隆地產今日（21日）表示，透過「恒隆抗疫基金2.0」撥款港幣1千萬元，全力支持香港抗疫工作，首階段將向前線抗疫人員及基層家庭及學童捐贈防疫及生活物資，以解燃眉之急。

恒隆指，「恒隆抗疫基金2.0」首階段會捐贈「抗疫關愛包」，針對性向一班勞苦功高的前線清潔人員及「抗疫的士」司機致以衷心的感謝，及向低收入家庭及學童送上支援，以減輕基層家庭的生活壓力，及紓緩學童的不安和恐懼。除防疫物資外，「抗疫關愛包」包括超級市場、保健用品及湯包現金券，及支援學童網上學習的數據卡、兒童遊戲包等。物資將會分階段透過社福機構包括香港社區組織協會、聖雅各福群會、香港基督教女青年會等派發予基層家庭及學童。

另外，恒隆稱正與政府蹉商將旗下項目改裝為新冠疫苗接種中心，冀鼓勵及方便更多市民接種疫苗，亦會撥款支持政府建造及營運「方艙醫院」，全方位支援社區抗疫設施。

恒隆於本月撥款人民幣1萬元首次成立「 恒隆抗疫基金 」，透過各針對性項目支援香港及內地的抗疫工作，幫助急切受影響的基層人士，當中包括捐出人民幣600萬元資助在武漢興建雷神山醫院。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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責任編輯：余思嵐

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