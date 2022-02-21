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【Netflix紀錄片】《Tinder詐騙王》世紀渣男詐騙千萬美元入獄　5個月後甩身簽約進軍荷里活

娛樂 18:09 2022/02/21

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

Simon Leviev靠呃紅爆全球，已簽約進軍荷里活。

Netflix紀錄片《Tinder詐騙王》（Tinder Swindler）上架以來長居排行榜前十名，成為全城熱話。騙案的主謀Simon Leviev（原名Shimon Hayut）靠假扮以色列鑽石公司創辦人Lev Leviev的兒子，在交友App找獵物，並專攻單身女士埋手，不單止欺騙感情，更騙走共千萬美元。

雖然Simon獲3名女受害人指證後入獄，但刑期只有5個月，放監後繼續逍遙法外，而受害人仍需還清負債。

被冠世紀渣男稱號的Simon，懶理世人眼光繼續炫富，反指受害人及紀錄片一切是不實報道，紅爆全球的他更有意進軍荷里活。

【Tinder詐騙王】Netflix紀錄片揭情場騙子真面目　呃盡女人心騙財逍遙法外

最新影片推介：陶大宇專訪

靠「呃」進軍荷里活

可是據外國媒體《TMZ》報道，Simon Leviev已簽約於前女色情片女星兼製作公司Gitoni的CEO Gina Rodriguez旗下，不但出書分享約會技巧，現正籌備推出一系列廣播節目及真人騷。

當中真人騷更讓參賽者爭奪Simon的愛，荒唐噱頭看到網民眼都凸，令一眾網民忍不住狠批Simon面皮幾呎厚，怒轟「快啲還錢」！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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